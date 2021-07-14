Romatizma hastaları dikkat! Asla tüketmemeniz gereken 6 yiyecek

Artrit, eklemlerinizdeki kronik inflamasyonu içeren yaygın bir sağlık durumudur. Türüne bağlı olarak eklemlerde, kemiklerde ve diğer vücut kısımlarında ağrıya ve hasara neden olur. 100'den fazla türü olmasına rağmen enflamatuvar olmayan osteoartrit en yaygın olanıdır. Aslında, yaşamları boyunca erkeklerin %40'ına ve kadınların %47'sine osteoartrit teşhisi konulabilir. Bu kadar yaygın olan bir rahatsızlıktan korunmak için ise asla tüketmemeniz gereken bazı besinler bulunuyor.

Tüm bu artrit rahatsızlıkların arasında romatoid artrit (RA), psoriatik artrit ve gut en yaygın olan diğer üç tür. Araştırmalar, belirli yiyecek ve içeceklerin ortadan kaldırılması gibi diyet müdahalelerinin, artrit rahatsızlığın şiddetini azaltabileceğini ve ayrıca genel yaşam kalitelerini iyileştirebileceğini göstermektedir. İşte artritiniz varsa kaçınmanız gereken 6 yiyecek ve içecek.

YÜKSEK İŞLENMİŞ YİYECEKLER Fast food, kahvaltılık gevrek ve unlu mamuller gibi ultra işlenmiş ürünler, tipik olarak rafine tahıllar, ilave şeker, koruyucular ve diğer potansiyel olarak inflamatuar bileşenler bakımından yüksektir ve bunların tümü artrit semptomlarını kötüleştirebilir. Araştırmalar, ağır işlenmiş gıdalar açısından zengin Batı diyetlerinin, iltihaplanma ve obezite gibi risk faktörlerine katkıda bulunarak romatoid artrit riskinizi artırabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, işlenmiş gıdalar genel sağlığınızı kötüleştirebilir ve diğer hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir.

İŞLENMİŞ KIRMIZI ET Bazı araştırmalar, kırmızı ve işlenmiş eti, artrit semptomlarını artırabilecek iltihaplanmayla ilişkendiriyor. Örneğin, işlenmiş ve kırmızı et ağırlıklı diyetler, interlökin-6 (IL-6), C-reaktif protein (CRP) ve homosistein gibi yüksek düzeyde inflamatuar belirtileri gösteriyor. Yukarıda bahsedilen RA'lı 217 kişide yapılan çalışma, kırmızı etin yaygın olarak RA semptomlarını kötüleştirdiğini de buldu. Ek olarak, 25.630 kişide yapılan bir araştırma, yüksek kırmızı et alımının inflamatuar artrit için bir risk faktörü olabileceğini belirledi. Ayrıca araştırmalar, bu durumun aksine, kırmızı eti listeden çıkaran bitki bazlı diyetlerin artrit semptomlarını iyileştirdiği gösterdi.