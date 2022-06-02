Romatizma hastalarının en büyük düşmanı! Bu besin ağrılarınızı en az 5 kat artırıyor

Tüm bu artrit rahatsızlıkların arasında romatoid artrit (RA), psoriatik artrit ve gut en yaygın olan diğer üç tür. Araştırmalar, belirli yiyecek ve içeceklerin ortadan kaldırılması gibi diyet müdahalelerinin, artrit rahatsızlığın şiddetini azaltabileceğini ve ayrıca genel yaşam kalitelerini iyileştirebileceğini göstermektedir. İşte artritiniz varsa kaçınmanız gereken 6 yiyecek ve içecek.