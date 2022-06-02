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Romatizma hastalarının en büyük düşmanı! Bu besin ağrılarınızı en az 5 kat artırıyor

Artrit eklemlerdeki iltihaplanma sonucunda ortaya çıkan ve romatizma olarak da bilinen önemli bir rahatsızlık. Dünya nüfusunun büyük bir bölümünü etkileyen bu hastalık, eklemlerde ve kemiklerde şiddetli ağrılara ve kısıtlamalara neden olarak hayat kalitesini büyük oranda düşürebiliyor. Birçok türü olmasına rağmen genellikle en sık teşhisi koyulan romatizma türü; osteoartrit olarak biliniyor ve hayatları boyunca erkeklerin %40'ı kadınların ise %47'sinin romatizma teşhisi alma riski bulunuyor. Bu rahatsızlıkla mücadele etmek için ise en önemli adım; beslenme sistemini değiştirmek. İşte romatizma hastalarının uzak durması gereken o besin...

Giriş Tarihi: 02.06.2022 09:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 09:02
Romatizma hastalarının en büyük düşmanı! Bu besin ağrılarınızı en az 5 kat artırıyor

Tüm bu artrit rahatsızlıkların arasında romatoid artrit (RA), psoriatik artrit ve gut en yaygın olan diğer üç tür. Araştırmalar, belirli yiyecek ve içeceklerin ortadan kaldırılması gibi diyet müdahalelerinin, artrit rahatsızlığın şiddetini azaltabileceğini ve ayrıca genel yaşam kalitelerini iyileştirebileceğini göstermektedir. İşte artritiniz varsa kaçınmanız gereken 6 yiyecek ve içecek.

Romatizma hastalarının en büyük düşmanı! Bu besin ağrılarınızı en az 5 kat artırıyor

YÜKSEK İŞLENMİŞ YİYECEKLER

Fast food, kahvaltılık gevrek ve unlu mamuller gibi ultra işlenmiş ürünler, tipik olarak rafine tahıllar, ilave şeker, koruyucular ve diğer potansiyel olarak inflamatuar bileşenler bakımından yüksektir ve bunların tümü artrit semptomlarını kötüleştirebilir.

Romatizma hastalarının en büyük düşmanı! Bu besin ağrılarınızı en az 5 kat artırıyor

Araştırmalar, ağır işlenmiş gıdalar açısından zengin Batı diyetlerinin, iltihaplanma ve obezite gibi risk faktörlerine katkıda bulunarak romatoid artrit riskinizi artırabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, işlenmiş gıdalar genel sağlığınızı kötüleştirebilir ve diğer hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir.

Romatizma hastalarının en büyük düşmanı! Bu besin ağrılarınızı en az 5 kat artırıyor

İŞLENMİŞ KIRMIZI ET

Bazı araştırmalar, kırmızı ve işlenmiş eti, artrit semptomlarını artırabilecek iltihaplanmayla ilişkendiriyor. Örneğin, işlenmiş ve kırmızı et ağırlıklı diyetler, interlökin-6 (IL-6), C-reaktif protein (CRP) ve homosistein gibi yüksek düzeyde inflamatuar belirtileri gösteriyor.

Romatizma hastalarının en büyük düşmanı! Bu besin ağrılarınızı en az 5 kat artırıyor

Yukarıda bahsedilen RA'lı 217 kişide yapılan çalışma, kırmızı etin yaygın olarak RA semptomlarını kötüleştirdiğini de buldu. Ek olarak, 25.630 kişide yapılan bir araştırma, yüksek kırmızı et alımının inflamatuar artrit için bir risk faktörü olabileceğini belirledi. Ayrıca araştırmalar, bu durumun aksine, kırmızı eti listeden çıkaran bitki bazlı diyetlerin artrit semptomlarını iyileştirdiği gösterdi.

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