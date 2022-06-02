Roza
Galeri
Roza Sağlık
Romatizma hastalarının en büyük düşmanı! Bu besin ağrılarınızı en az 5 kat artırıyor
Romatizma hastalarının en büyük düşmanı! Bu besin ağrılarınızı en az 5 kat artırıyor
Artrit eklemlerdeki iltihaplanma sonucunda ortaya çıkan ve romatizma olarak da bilinen önemli bir rahatsızlık. Dünya nüfusunun büyük bir bölümünü etkileyen bu hastalık, eklemlerde ve kemiklerde şiddetli ağrılara ve kısıtlamalara neden olarak hayat kalitesini büyük oranda düşürebiliyor. Birçok türü olmasına rağmen genellikle en sık teşhisi koyulan romatizma türü; osteoartrit olarak biliniyor ve hayatları boyunca erkeklerin %40'ı kadınların ise %47'sinin romatizma teşhisi alma riski bulunuyor. Bu rahatsızlıkla mücadele etmek için ise en önemli adım; beslenme sistemini değiştirmek. İşte romatizma hastalarının uzak durması gereken o besin...
Giriş Tarihi: 02.06.2022 09:00
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 09:02