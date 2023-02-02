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Sabah aç karnına içtiğinizde vücuttaki tüm mikropları öldürüyor! İşte Osmanlı padişahlarının da içtiği şifalı su

Osmanlı döneminde padişahların şifa bulduğu bu su, her derde deva oluyor. Bir bardağı vücuttaki mikrobu kırıyor, kuru öksürüğe iyi geliyor. Şifa kaynağı olan bu su, aynı zamanda birçok hastalığa karşı da kalkan oluyor. İşte padişahların içtiği o şifalı suyun faydaları...

Giriş Tarihi: 02.02.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 11:11
Sabah aç karnına içtiğinizde vücuttaki tüm mikropları öldürüyor! İşte Osmanlı padişahlarının da içtiği şifalı su…

Sirkeli ve ballı bu şerbet, osmanlı döneminin gözde içecekleri arasında yerini alıyor. Hastalıklara karşı koruyan bu şifalı içeceği özellikle aç karnına tüketmelisiniz. Öyleyse gelin bu içeceğin nasıl yapıldığına birlikte bir bakalım.

Sabah aç karnına içtiğinizde vücuttaki tüm mikropları öldürüyor! İşte Osmanlı padişahlarının da içtiği şifalı su…

MALZEMELER:

  • 1 litre su
  • 2-3 yemek kaşığı çiçek balı
  • 1 su bardağı elma sirkesi
Sabah aç karnına içtiğinizde vücuttaki tüm mikropları öldürüyor! İşte Osmanlı padişahlarının da içtiği şifalı su…

HAZIRLANIŞI:

1 litre suyun içerisine 2-3 yemek kaşığı balı ilave edin. Sonrasında elma sirkesini ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra 1-2 saat kadar bekleyin. Ardından günde 1 bardak olacak şekilde tüketin.

UYARI: Bu karışımı; böbrek hastalığı, reflü ve ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlığı olanlar kesinlikle tüketmemeli. Hiçbir rahatsızlığınız olmasa bile bu tarifleri tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalısınız.

Sabah aç karnına içtiğinizde vücuttaki tüm mikropları öldürüyor! İşte Osmanlı padişahlarının da içtiği şifalı su…

SİRKENCÜBİN (SİRKENCEBİN) ŞERBETİNİN SAĞLIĞA OLAN FAYDALARI NELER?

Bu şifalı şerbet, sindirim sistemini destekliyor, hazımsızlığa karşı çare oluyor. Antioksidan açısından da oldukça zengin olan bu içecek vücuttaki mikropları anında uzaklaştırıyor. Ayrıca bununla da kalmayıp kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.

Sabah aç karnına içtiğinizde vücuttaki tüm mikropları öldürüyor! İşte Osmanlı padişahlarının da içtiği şifalı su…

Bunun sonucunda ise sık sık yemek yemenizi önleyerek, tok kalmanızı sağlıyor. Aynı zamanda eğer sabahları aç karna tüketirseniz, vücuttaki yağları yakarak, zayıflamanıza da yardımcı oluyor.

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