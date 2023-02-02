Roza Galeri Roza Sağlık Sabah aç karnına içtiğinizde vücuttaki tüm mikropları öldürüyor! İşte Osmanlı padişahlarının da içtiği şifalı su…

Sabah aç karnına içtiğinizde vücuttaki tüm mikropları öldürüyor! İşte Osmanlı padişahlarının da içtiği şifalı su…

Osmanlı döneminde padişahların şifa bulduğu bu su, her derde deva oluyor. Bir bardağı vücuttaki mikrobu kırıyor, kuru öksürüğe iyi geliyor. Şifa kaynağı olan bu su, aynı zamanda birçok hastalığa karşı da kalkan oluyor. İşte padişahların içtiği o şifalı suyun faydaları...