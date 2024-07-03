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Sabahları ılık su içmenin faydasına inanamayacaksınız! Vücutta öyle bir etkisi varmış ki...

Sabah kalkar kalkmaz bir bardak kahve içenlerden misiniz? Fakat güne kahveyle uyanmak yerine bir bardak ılık su içerek başlamanın eşsiz faydaları olduğu keşfedildi. Bir doktorun yaptığı açıklamaya göre; sabah uyandığınızda ılık su içmenin inanılmaz faydaları bulunuyor…