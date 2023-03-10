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Saç dökülmesini anında durduruyor! Bu besin ilaç kadar etkili

Her yaşta ortaya çıkabilen saç dökülmesi problemi çoğunlukla 30 yaş üzerindeki kadınlarda ve erkeklerde daha sık görülür. İhmal edildiğinde halk arasında 'kellik' olarak adlandırılan durum ortaya çıkabilir. Saç dökülmesinin nedenleri arasında; sağlıksız beslenme, yanlış kozmetik ürünlerin kullanımı, stres ve genetik faktörler etkilidir. Uzmanlar, sebebi her ne olursa olsun saç dökülmesinin önüne geçilebileceğini hatta dökülmüş saçların yerine yeni saçların çıkabileceğini belirtiyor. Buna göre, saç dökülmesini engellemek için bazı besinlerden destek almak gerekiyor. Peki, hangi besinler saç dökülmesini engelliyor? İşte saç dökülmesini bitiren mucizevi besinler...