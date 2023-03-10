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Saç dökülmesini anında durduruyor! Bu besin ilaç kadar etkili

Her yaşta ortaya çıkabilen saç dökülmesi problemi çoğunlukla 30 yaş üzerindeki kadınlarda ve erkeklerde daha sık görülür. İhmal edildiğinde halk arasında 'kellik' olarak adlandırılan durum ortaya çıkabilir. Saç dökülmesinin nedenleri arasında; sağlıksız beslenme, yanlış kozmetik ürünlerin kullanımı, stres ve genetik faktörler etkilidir. Uzmanlar, sebebi her ne olursa olsun saç dökülmesinin önüne geçilebileceğini hatta dökülmüş saçların yerine yeni saçların çıkabileceğini belirtiyor. Buna göre, saç dökülmesini engellemek için bazı besinlerden destek almak gerekiyor. Peki, hangi besinler saç dökülmesini engelliyor? İşte saç dökülmesini bitiren mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 10.03.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 09:03
Saç dökülmesini anında durduruyor! Bu besin ilaç kadar etkili

Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir.

Saç dökülmesini anında durduruyor! Bu besin ilaç kadar etkili

Eğer saçlarınız kalıtsal nedenlerle dökülüyorsa bunu beslenmenizi düzenleyerek durdurmanız mümkün değil ancak saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini ve dökülmenin yavaşlamasını doğru bir beslenme programıyla sağlayabilirsiniz.

Saç dökülmesini anında durduruyor! Bu besin ilaç kadar etkili

Saçlarınız belirli bir neden olmadan dökülmeye başladıysa başka bir hastalığın belirtisi olabileceği için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.

Saç dökülmesini anında durduruyor! Bu besin ilaç kadar etkili

SAÇ DÖKÜLMESİ VE BESLENME

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Demir bakımından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler demir eksikliğine bağlı saç dökülmesini durdurabilir. Demir eksikliği anemisinin karakteristik belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir.

Saç dökülmesini anında durduruyor! Bu besin ilaç kadar etkili

Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve saç köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açar.

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