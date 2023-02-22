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Saç egzamasının kökünü kazıyor! Bu karışım sayesinde saç deriniz adeta yenilenecek…

Saç egzaması, hayatımızı olumsuz yönde etkileyen deri rahatsızlıklardan biridir. Halk arasında saç egzaması olarak bilinen bu deri hastalığının tıp dilindeki ismi seboreik dermatittir. Bu hastalık genelde stres ve bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklardan kaynaklı ortaya çıkabilir. Kaşıntı, kızarıklık, pullanma ve yanma gibi belirtiler vererek saç dökülmelerine sebep olur. Eğer bitkisel bir çözüm arıyorsanız şimdi bahsedeceğimiz doğal yöntemlerle bu deri hastalığını önleyebilmeniz mümkün. Nasıl mı? İşte saç egzamasını çözüm olan bitkisel reçeteler…

Giriş Tarihi: 22.02.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 13:33
Saç egzamasının kökünü kazıyor! Bu karışım sayesinde saç deriniz adeta yenilenecek…

Stres ile beraber saç egzamasını artıran etkenlerden biri de kimyasal ürünlerdir. Özellikle de saç egzaması daha çok yağlı bir cilde sahip olanlarda görülür. Riskli bir hastalık olmasa da verdiği kaşıntı ve yanma hissi sonucu çok fazla rahatsızlık veren bir hastalıktır.

Saç egzamasının kökünü kazıyor! Bu karışım sayesinde saç deriniz adeta yenilenecek…

Saç egzaması( Seboreik Dermatit) kış aylarında daha yaygın ve şiddetli görülebilir. İlk zamanlarda kabarcıklar olarak görülen egzama, ilerleyen dönemlerde kabuklanma ve kepeklenmeye neden olabilir.

Saç egzamasının kökünü kazıyor! Bu karışım sayesinde saç deriniz adeta yenilenecek…

Geçmeyen bir saç egzamanız var ise evde yapabileceğiniz bitkisel formüller ile bu rahatsızlıktan kolayca kurtulabilirsiniz.

UYARI: Bu yöntemleri uygulamadan önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bir doktora başvurun. Doktorunuzun onay vermediği hiçbir ürünü kullanmayın.

Saç egzamasının kökünü kazıyor! Bu karışım sayesinde saç deriniz adeta yenilenecek…

SAÇ EGZAMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Saç derisinde kaşıntı
  • Pul pul dökülme
  • Saç derisinde su toplamaya başlaması
  • Saç derisinde kızarıklık
  • Derinin fazla yağlanması
  • Saç derisinde iltihaplanma
  • Saç derisinde görülen küçük kabartılar
  • Kepek başlangıcı
Saç egzamasının kökünü kazıyor! Bu karışım sayesinde saç deriniz adeta yenilenecek…

SAÇ EGZAMASININ EN YAYGIN SEBEPLERİ NELERDİR?

  • Bağışıklık sistemi hastalıkları (Sedef, Parkinson, AIDS)
  • Stres
  • Alerjik nedenler
  • Genetik faktörler
  • Aşırı terlemek
  • Hava kirliliği
  • Mevsim değişimleri
  • Kuru saç derisi
  • Kozmetik-kimyasal ürünler (şampuanlar, saç kremleri, boyalar vb.)
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