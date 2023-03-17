Sadece 8 gramıyla vücudu tüm zehrinden arındırıyor! Yepyeni bir beden için bu bitki adeta mucize...

Besin açısından oldukça zengin olan maydanoz; yalnızca iki yemek kaşığında (yaklaşık 8 gram), günlük alınması gereken A vitamininin %12'sini, C vitamininin %16'sı ve K vitamininin ise %154'ünü karşılar. Üstelik tüm bunların yanı sıra, maydanoz magnezyum, potasyum, folat, demir ve kalsiyum gibi iyi bir besin kaynağıdır.