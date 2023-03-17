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Sadece 8 gramıyla vücudu tüm zehrinden arındırıyor! Yepyeni bir beden için bu bitki adeta mucize...

Maydanoz, yemeklere lezzet katması, salatalarda kendine özgü tadı ve birçok tarifin yanında lezzeti iyileştirmek için kullanılan besinlerden biri. Fakat "basit bir bitki" olarak görülen bu besinin, birçok faydası bulunuyor.

Giriş Tarihi: 17.03.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 08:50
Sadece 8 gramıyla vücudu tüm zehrinden arındırıyor! Yepyeni bir beden için bu bitki adeta mucize...

Besin açısından oldukça zengin olan maydanoz; yalnızca iki yemek kaşığında (yaklaşık 8 gram), günlük alınması gereken A vitamininin %12'sini, C vitamininin %16'sı ve K vitamininin ise %154'ünü karşılar. Üstelik tüm bunların yanı sıra, maydanoz magnezyum, potasyum, folat, demir ve kalsiyum gibi iyi bir besin kaynağıdır.

Sadece 8 gramıyla vücudu tüm zehrinden arındırıyor! Yepyeni bir beden için bu bitki adeta mucize...

KAN ŞEKERİ DEĞERLERİNİ DÜZENLEYEBİLİYOR

Diyabetin yanı sıra, sağlıksız beslenme veya egzersiz eksikliği nedeniyle yüksek kan şekeri seviyeleri ortaya çıkabilir. Bu artan seviyeler, insülin direnci, diyabet, kalp hastalığı ve yüksek kolesterol gibi bir dizi metabolik sendroma neden olan sağlık sorunları riski artabilir.

Sadece 8 gramıyla vücudu tüm zehrinden arındırıyor! Yepyeni bir beden için bu bitki adeta mucize...

Yapılan çalışmalar, maydanozdaki antioksidanların yüksek kan şekeri seviyelerini etkili bir şekilde azaltabileceğini düşündürüyor.

Sadece 8 gramıyla vücudu tüm zehrinden arındırıyor! Yepyeni bir beden için bu bitki adeta mucize...

Örneğin; tip 2 diyabetli farelerde yapılan bir araştırmada, maydanoz öze verilenlerin kontrol grubuna kıyasla kan şekeri seviyelerinde daha fazla düşüş ve pankreas işlevinde iyileşme yaşandığı tespit edildi.

Sadece 8 gramıyla vücudu tüm zehrinden arındırıyor! Yepyeni bir beden için bu bitki adeta mucize...

Dengeli beslenmenin yanı sıra, yemeklere maydanoz eklemek, sağlıklı kan şekeri düzeylerini desteklemeye yardımcı olabilir.

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