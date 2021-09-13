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Sadece bir avuç! Kalbinizi yenilerken aynı anda damarları açan mucize besin

Gevrek bir atıştırmalık ararken, kaju fıstığı neredeyse her zaman harika bir seçenek olarak hizmet eder. Kaju, Güney Amerika ve Karayipler'e özgüdür, ancak dünyanın her yerinde sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebilir. Kaju yemek sadece açlık krizlerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınızı iyileştirmeye de yardımcı olabilir.

Giriş Tarihi: 13.09.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 08:52
Sadece bir avuç! Kalbinizi yenilerken aynı anda damarları açan mucize besin

Daha sağlıklı beslenmek isteyen birçok insan bitki bazlı ürünleri tercih ediyor ve kaju, birçok süt ürününe vegan bir alternatif olarak giderek daha popüler hale geliyor.

Sadece bir avuç! Kalbinizi yenilerken aynı anda damarları açan mucize besin

Bu kuruyemişler süt, krem peynir, krema, tereyağı ve hatta kaju yağı ve ahududulu smoothie haline getirilebilir.

Sadece bir avuç! Kalbinizi yenilerken aynı anda damarları açan mucize besin

Tüm bunlara ek olarak, kaju fıstığı, kalp sağlığını yenileyen kuruyemişler arasında bulunuyor ve kan basıncının düşmesine yol açabileceği çeşitli sağlık yararlarına sahiptir.

Sadece bir avuç! Kalbinizi yenilerken aynı anda damarları açan mucize besin

Uzman Valentina Duong, kan basıncının düşmesine yol açacak en kalp dostu faydaları görmek için çoğu gün bir avuç kaju yemeyi öneriyor.

Sadece bir avuç! Kalbinizi yenilerken aynı anda damarları açan mucize besin

Duong, "Kaju fıstığı, iyileştirilmiş trigliserit seviyelerine ve düşük sistolik ve diyastolik kan basıncına bağlanmıştır" diyor.

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