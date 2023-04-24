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Sadece bir avucu damarlardaki tüm kalıntıyı temizliyor! "Kalp yenileyen" doğal mucize
Sadece bir avucu damarlardaki tüm kalıntıyı temizliyor! "Kalp yenileyen" doğal mucize
Kalp hastalıklarının giderek daha yaygın görülmesi sorunu, tüm dünyada kendini gösterirken uzmanlar, bu duruma karşı önlem almak için tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Özellikle bazı besinler, bu noktada öne çıkarken bir tür kuruyemiş, damarlardaki etkisiyle şaşırtıyor. İşte o besin.. .
Giriş Tarihi: 24.04.2023 08:27
Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 08:29