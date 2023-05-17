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Sadece bir çay kaşığı kalp için zırh görevi görüyor! İşte kalbi 10 yaş gençleştiren mucize besin
Sadece bir çay kaşığı kalp için zırh görevi görüyor! İşte kalbi 10 yaş gençleştiren mucize besin
Kalp sağlığı tüm dünyada en büyük sorunlardan biri olarka öne çıkarken aynı zamanda kronik rahatsızlıkların da zeminini hazırlayan faktörlerden biri. Bu noktada kalp sağlığnı korumak için yapılması gereken, mutlaka doğru beslenme sistemiyle "kalp yaşını" doğru seviyelerde tutmak. İşte kalbinizi her daim genç tutacak o besinler...
Giriş Tarihi: 17.05.2023 08:36
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 08:39