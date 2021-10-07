Sadece bir gece suda bekletin! Hem zayıflatıyor hem de halsizliği yok ediyor

Cevizlerin besleyici bir gıda olduğunu söylemek biraz yetersiz kalır. Ceviz sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller sağlar ve bu, sağlığınızı nasıl destekleyebileceklerinin sadece başlangıcıdır. Peki ceviz suyunun da bir o kadar faydalı olduğunu biliyor musunuz?

Aslında, bu kuruyemişe o kadar çok ilgi var ki, son 50 yıldır bilim insanları ve endüstri uzmanları her yıl Davis'teki California Üniversitesi'nde en son ceviz sağlığı araştırmalarını tartışan bir ceviz konferansı için bir araya geliyor. İşte cevizin bilime dayalı 13 sağlık faydası...

Ceviz suyu nasıl tüketilmeli? Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Ceviz suyu her gün en fazla 1 bardak olacak şekilde tüketilmeli, yan etkilerini görmemek adına 15 günde bir ara vererek tüketmek gerekir.

Antioksidanlar açısından zengin Ceviz, diğer yaygın kuruyemişlerden daha yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir. Bu aktivite E vitamini, melatonin ve cevizin kağıtsı kabuğunda özellikle yüksek olan polifenol adı verilen bitki bileşiklerinden gelir.

Sağlıklı yetişkinlerde yapılan ön, küçük bir çalışma, ceviz açısından zengin bir yemek yemenin yemekten sonra "kötü" LDL kolesterolün oksidatif hasarını önlediğini, oysa rafine yağlı bir öğünün önlemediğini gösterdi. Bu faydalıdır çünkü oksitlenmiş LDL atardamarlarınızda birikerek ateroskleroza neden olur.