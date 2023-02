Beslenmeye dair tüm bildiklerinizi unutmanızı istiyorum. Neden mi? Çünkü her gün çıkan beslenme haberleri sayesinde oluşan bilgi karmaşası nedeniyle yaşam boyu uygulayabileceğimiz pratik sağlıklı beslenme önerilerinden hızla uzaklaştığımızı görüyorum. Zerdeçal ye. Hayır zerdeçalı mutlaka karabiber ile tüket. Hayır zerdeçalı hem karabiber hem de zeytinyağı ekleyerek ye. Süt içme, ekmek yeme, akşam yemekte salata asla olmasın. Kurubaklagilleri çimlendir. Çim suyu iç. Turşusuz olmaz. İşte bu bilgiler sayesinde gerçek temel beslenme bilgilerini artık uygulamadığımızı söyleyebilirim. Bu nedenle sağlıklı beslenmeyi çok iyi anlamalıyız. Ve uygulamalıyız. Eğer sağlıklı beslenmede altın ana kuralları yaşamımıza doğru bir şekilde geçirmezsek diyet ile önlenebilir kronik hastalıklara hem engel olamayız hem de yaşam kalitesini bozup erken ölüme neden olan kanser gibi sorunları hayatımızın bir evresinde yaşamak zorunda kalırız. Ülkemizde sağlıklı beslenmeden uzaklaşıldığında çocuk ve kadınlarda demir eksikliği anemisi, kadınlarda ve belirli yaş gruplarında B12, folik asit ve iyot yetersizliklerini, yaşamın her döneminde ortaya çıkabilecek her bireyde gelişebilecek şişmanlık, kalp damar hastalıkları, diyabet, osteoporoz, hipertansiyon, bazı kanser çeşitleri ve diş çürükleri görmemiz maalesef doğal bir süreç olarak karşımıza çıktığı gerçeğini ülkemizin hastalık yükü raporlarından takip etmekteyiz. Bu nedenle sağlıklı beslenmedeki değişmeyen ana kuralların bir daha üzerinden geçerek tabağımızı, soframızı ve mutfağımızı tekrardan gözden geçirmeliyiz.