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Sağlıklı diye hepimiz tüketiyoruz! Felce neden olduğu ortaya çıktı

Sağlıksız beslenme, hayatı tehdit eden hastalık risklerini en üst düzeye çıkardığı uzun zamandır biliniyor. Üstelik atriyal fibrilasyon (AF) adı verilen bir hastalık nedeniyle kalp-damar sağlığını riske atabilir. Sağlıksız besinlerin yanı sıra sağlıklı gıdaların da kontrolsüz tüketimi büyük zararlara neden olabiliyor. Örneğin; omega-3 takviyesinin alımı konusunda uzmanlar dikkatli olunması gerektiğine dair önemli uyarılarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 16.08.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 12:02
Sağlıklı diye hepimiz tüketiyoruz! Felce neden olduğu ortaya çıktı

Omega-3, kan seyrelten etkisi nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor, bu durum da kalp rahatsızlıklarını önleme konusunda bu yağ asidini oldukça önemli hale getiriyor. Fakat bazı araştırmalar bu sonuçların oldukça çelişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Sağlıklı diye hepimiz tüketiyoruz! Felce neden olduğu ortaya çıktı

Yeni bir araştırma, omega-3 takviyesinin yüksek dozda kullanılması, güvenlik konusunda problemler ortaya çıkardığını gösteriyor. Bulgulara göre, yüksek doz omega-3 takviyeleri, AF riskini %50'ye kadar artırabiliyor.

Sağlıklı diye hepimiz tüketiyoruz! Felce neden olduğu ortaya çıktı

Circulation dergisinde yayınlanan bir 2021 raporu, daha yüksek doz reçete edilen hastaların AF için potansiyel bir risk taşıdığını belirtti.

Sağlıklı diye hepimiz tüketiyoruz! Felce neden olduğu ortaya çıktı

Yapılan deneyler sonucunda 81.000 kişinin katıldığı araştırmada, omega-3 alımının yüksek olmasının 1.25 kat risk artışıyla sonuçlandığı tespit edildi.

Sağlıklı diye hepimiz tüketiyoruz! Felce neden olduğu ortaya çıktı

Medscape, bulguları şu ifadeyle özetliyor: "Denemeler daha düşük dozları test etti ve bireylerde AF'de önemli bir artış göstermediler.

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