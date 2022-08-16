Sağlıklı diye hepimiz tüketiyoruz! Felce neden olduğu ortaya çıktı
Sağlıksız beslenme, hayatı tehdit eden hastalık risklerini en üst düzeye çıkardığı uzun zamandır biliniyor. Üstelik atriyal fibrilasyon (AF) adı verilen bir hastalık nedeniyle kalp-damar sağlığını riske atabilir. Sağlıksız besinlerin yanı sıra sağlıklı gıdaların da kontrolsüz tüketimi büyük zararlara neden olabiliyor. Örneğin; omega-3 takviyesinin alımı konusunda uzmanlar dikkatli olunması gerektiğine dair önemli uyarılarda bulunuyor.
Giriş Tarihi: 16.08.2022 12:00
Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 12:02