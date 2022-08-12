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Sağlıklı diye tüketiyoruz ama beyni hızla yaşlandırıyor! Felç ve bunama riskini üç kat artırıyor

Tıpkı vücudun geri kalanı gibi beynin de zamanla yaşlanması son derece doğal bir durum. Yapılan araştırmalara göre, beslenme düzeni ve yaşam tarzı beynin yaşlanma hızını etkiliyor. Günlük hayatta yaptığımız bazı alışkanlıklar, beynin yaşlanma sürecini yavaşlatırken, bazı alışkanlıklar yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Sağlıklı diye tükettiğimiz ve alışkanlık haline getirdiğimiz bazı besinlerin beynin yaşlanma sürecini hızlandırdığını ve felç – bunama riskini üç kat artırdığını ortaya koydu. Peki, hangi besinler beynin yaşlanmasını hızlandırıyor? İşte bir daha asla tüketmemeniz gereken beyin düşmanı besinler…

Giriş Tarihi: 12.08.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 08:58
Sağlıklı diye tüketiyoruz ama beyni hızla yaşlandırıyor! Felç ve bunama riskini üç kat artırıyor

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama beyni hızla yaşlandırıyor! Felç ve bunama riskini üç kat artırıyor

Beynin yaşlanmasını durdurmak için alışkanlık haline getirdiğimiz ve sık sık tükettiğimiz besinleri tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekmez. Yani, sık sık tüketmek yerine ara sıra tüketmeniz, tüketme sıklığını olduğunca azaltmanız en ideal seçeneklerden biridir. Bazı besinleri ise beyne verdiği zararlardan dolayı tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekir.

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama beyni hızla yaşlandırıyor! Felç ve bunama riskini üç kat artırıyor

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama beyni hızla yaşlandırıyor! Felç ve bunama riskini üç kat artırıyor

Düzenli olarak şeker içerikli besinler tüketmek, beyniniz ve bilişsel sağlığınızla ilgili komplikasyonlara neden olabilir.

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama beyni hızla yaşlandırıyor! Felç ve bunama riskini üç kat artırıyor

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama beyni hızla yaşlandırıyor! Felç ve bunama riskini üç kat artırıyor

Peki, beyninizin daha hızlı yaşlanmasına neden besinler hangileridir?

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama beyni hızla yaşlandırıyor! Felç ve bunama riskini üç kat artırıyor

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama beyni hızla yaşlandırıyor! Felç ve bunama riskini üç kat artırıyor

SODA BEYİNDEKİ 'ANISAL BELLEĞİ' MAHVEDİYOR

2017' de Alzheimer's & Dementia'da yayınlanan bir araştırmaya göre, gazlı içecekler beyin yaşlanmasını hızlandırıyor ve her gün bir adet gazlı içecek içen katılımcıların beyin hacminde daha hızlı azalma meydana geliyor.

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama beyni hızla yaşlandırıyor! Felç ve bunama riskini üç kat artırıyor

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama beyni hızla yaşlandırıyor! Felç ve bunama riskini üç kat artırıyor

Düzenli olarak gazlı içecek içen katılımcıların, aynı zamanda daha zayıf "epizodik" belleğe sahip olduğu ortaya çıktı.

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