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Sağlıklı diye tüketiyoruz ama beyni hızla yaşlandırıyor! Felç ve bunama riskini üç kat artırıyor

Tıpkı vücudun geri kalanı gibi beynin de zamanla yaşlanması son derece doğal bir durum. Yapılan araştırmalara göre, beslenme düzeni ve yaşam tarzı beynin yaşlanma hızını etkiliyor. Günlük hayatta yaptığımız bazı alışkanlıklar, beynin yaşlanma sürecini yavaşlatırken, bazı alışkanlıklar yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Sağlıklı diye tükettiğimiz ve alışkanlık haline getirdiğimiz bazı besinlerin beynin yaşlanma sürecini hızlandırdığını ve felç – bunama riskini üç kat artırdığını ortaya koydu. Peki, hangi besinler beynin yaşlanmasını hızlandırıyor? İşte bir daha asla tüketmemeniz gereken beyin düşmanı besinler…