Sağlıklı diye yiyoruz ama bağırsakları mahvediyor

"Süper gıda" terimi ilk olarak yirminci yüzyılın başlarında muzları tanıtmak için kullanıldı. Günümüzde süper gıda kelimesi, özellikle besin değeri yüksek ve kalorisi düşük olanlar olmak üzere birçok sağlık yararı olan herhangi bir yiyeceği tanımlamak için kullanılıyor. Süper yiyeceklerin tüketilmesinin birçok avantajı olsa da, çok fazla yemek, sağlıksız abur cubur yemek kadar tehlikeli olabilir.

Sağlıklı beslenmek için atılan adımlar, beklenmedik sonuçlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu nedenle her besini doğru oranda tüketmek, hayati bir konu haline geliyor. Doğru beslendiğinizi düşünürken aslında kendinize zarar verebilirsiniz. İşte o besinler…

BROKOLİ Bir fincan çiğ brokoli sadece 31 kalori, 6 gram karbonhidrat ve 0.3 gram yağ içerir. Lif, protein, C vitamini, potasyum ve diğer vitamin ve mineraller açısından da zengindir. Bununla birlikte, araştırmalar, bu madde için çok fazla brokoli ve diğer turpgillerden sebzelerin tüketilmesinin (turpgillerlahana, karnabahar, lahana ve Brüksel lahanası gibi sebzeleri içerir) bağırsak sorunlarına veya gaz problemlerine neden olabileceğini ortaya çıkardı. Daha endişe verici bir araştırmada ise aşırı tüketilen brokoli ve turpgiller ailesine ait sebzelerin, yüksek K vitamini içeriği nedeniyle kalp ve kan inceltici ilaçlar alan kişiler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği tespit edildi.

SOMON Somon, iltihabı azaltmak için iyi bir yağsız protein ve omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. 3 onsluk somon balığı bir yetişkinin günlük protein ihtiyacının yaklaşık %30'unu karşılar. Somon, sağlık bilincine sahip birçok kişi için en iyi seçim olsa da, omega-3'lerin aşırı tüketimi kandaki trombosit sayınız üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve hatta kanı inceltebilir. Ek olarak, araştırmalar somon dahil çok fazla balık yemenin kandaki cıva seviyelerini artırabildiğini bulmuştur. Yabani somonun aksine, çiftlik somonunun yağ ve kalori miktarının neredeyse iki katı olduğu keşfedilmiştir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, çiftlik somonunun, çiftlik sularında bulunabilecek kirletici madde ve kimyasalların miktarlarıyla obezite ile bağlantılı olabileceği de tespit edildi.