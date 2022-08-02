Sağlıklı sanıyoruz ancak ölüm saçıyor! Tüketmeden önce 2 defa düşünün...
Yaz aylarında tezgahları dolduran birbirinden lezzetli ve renkli yiyecekler, kış ayları için de hazırlığa girmemize neden oluyor. Gerek dondurma gerekse konserveleme gibi işlemlerden geçirip yaz besinlerinin kışa hazırlanması işlemi ise doğru yapılmadığı takdirde ölümle sonuçlanabilen zehirlenmelere neden olabiliyor. Bu nedenle yaz yiyeceklerini kışa hazırlamak adına harekete geçmeden önce bilmeniz gereken çeşitli uyarılar bulunuyor. İşte uzmanından konserveleme ve dondurma hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 02.08.2022 10:48
Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 11:17