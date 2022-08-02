Sağlıklı sanıyoruz ancak ölüm saçıyor! Tüketmeden önce 2 defa düşünün...

Yaz mevsiminde tezgahları doldurulan renk renk meyve ve sebzeler aynı zamanda hala daha çoğu mutfakla kışlık yiyecek olarak farklı yöntemlerle muhafaza edilebiliyor. Genellikle konserve, buzluğa atılma ya da turşu gibi uygulamaların tercih edildiği meyve ve sebzeler verilen emeklerle sağlığa dost oluyor.