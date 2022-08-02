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Sağlıklı sanıyoruz ancak ölüm saçıyor! Tüketmeden önce 2 defa düşünün...

Yaz aylarında tezgahları dolduran birbirinden lezzetli ve renkli yiyecekler, kış ayları için de hazırlığa girmemize neden oluyor. Gerek dondurma gerekse konserveleme gibi işlemlerden geçirip yaz besinlerinin kışa hazırlanması işlemi ise doğru yapılmadığı takdirde ölümle sonuçlanabilen zehirlenmelere neden olabiliyor. Bu nedenle yaz yiyeceklerini kışa hazırlamak adına harekete geçmeden önce bilmeniz gereken çeşitli uyarılar bulunuyor. İşte uzmanından konserveleme ve dondurma hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 02.08.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 11:17
Sağlıklı sanıyoruz ancak ölüm saçıyor! Tüketmeden önce 2 defa düşünün...

Genellikle yaz aylarında hazırlanan konserveler ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Hilal Demirkesen Bıçak aynı zamanda kullanılan sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunan bir bakterinin dikkat edilmediği takdirde ölüm riski taşıdığına dair uyarıda bulundu.

Sağlıklı sanıyoruz ancak ölüm saçıyor! Tüketmeden önce 2 defa düşünün...

Yaz mevsiminde tezgahları doldurulan renk renk meyve ve sebzeler aynı zamanda hala daha çoğu mutfakla kışlık yiyecek olarak farklı yöntemlerle muhafaza edilebiliyor. Genellikle konserve, buzluğa atılma ya da turşu gibi uygulamaların tercih edildiği meyve ve sebzeler verilen emeklerle sağlığa dost oluyor.

Sağlıklı sanıyoruz ancak ölüm saçıyor! Tüketmeden önce 2 defa düşünün...

Bu saklama yöntemlerinin nasıl doğru hazırlanılacağına dair bilgilendirmelerde bulunan Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hilal Demirkesen Bıçak aynı zamanda özellikle konservede ortaya çıkabilecek ölüm riskine karşı da uyarıda bulundu.

Sağlıklı sanıyoruz ancak ölüm saçıyor! Tüketmeden önce 2 defa düşünün...

Hilal Demirkesen Bıçak, "Konserve yapımı öncesi clostridium botulinum' dediğimiz toprak kökenli bir bakteri var. Eğer bakteriyi hazırlık aşamasında elemine edemezsek tüketilmesi durumunda vakalar ölümle sonuçlanabiliyor" dedi.

Sağlıklı sanıyoruz ancak ölüm saçıyor! Tüketmeden önce 2 defa düşünün...

KONSERVELER NASIL HAZIRLANMALI?
"Tüm hazırlıklarımızda püf noktalarımız var. Çünkü doğru yapmadığımız takdirde gıda zehirlenmelerine sebebiyet veren tehlikelerle karşı karşıyayız" diyerek öncelikli olarak konservelerin doğru hazırlanması için bilgilendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Hilal Demirkesen Bıçak sözlerine şöyle devam etti:

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