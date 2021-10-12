Sakın almayın! Üzerinde beyaz çizgiler varsa...

Çiğ tavuk eti normalde pembedir, ancak tavuk göğsünüzde bazı beyaz çizgiler fark etmiş olabilirsiniz. Eğer öyleyse, muhtemelen bu çizgilerin normal olup olmadığını merak etmişsinizdir. Bologna Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma , bu beyaz çizgilerin sandığımızdan çok daha ciddi bir anlama gelebileceğini öne sürüyor.

Tavuk satın alırken yapacağınız seçim, renk ve dokusuyla yakından ilişkilidir. Tavuk etlerinin üzerindeki izler ise bu etlerin ne kadar sağlıklı olduğu konusunda oldukça net ipuçları veriyor. İşte tavuk etleri üzerindeki beyaz çizgilerin ne anlama geldiğinin cevabı…

"ÇOK DAHA FAZLA YAĞLI" İtalyan Hayvan Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma , çizgili et parçalarının normalden daha yağlı olduğunu ve genellikle normal yağ içeriğini %224 oranında aştığını buldu.

Bu nedenle araştırmacılar, şeritlerin, tavukların daha hızlı büyümesine ve normalden daha fazla vücut ağırlığı kazanmasına yardımcı olmak için kullanılan yeni çiftçilik ve yetiştirme tekniklerinin bir sonucu olduğuna inanıyor.

Bu aynı zamanda melez kuşlarda sıklıkla bulunan bir kas bozukluğunun işareti olabilir.