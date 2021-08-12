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Sakın böyle tüketmeyin! Gıda zehirlenmesine yol açtığı ortaya çıktı

Günlük yaşantıda tükettiğimiz gıdalar konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Son zamanlarda tüketimden dolayı besin zehirlenmeleri ortaya çıkabiliyor. Tavuk alırken ambalajlı oluşu büyük önem arz ediyor. Peki tavuk tüketiminde nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tavuk tüketimine dair bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 12.08.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 09:03
Sakın böyle tüketmeyin! Gıda zehirlenmesine yol açtığı ortaya çıktı

Prof. Dr. Nevzat Artık, tavuk eti alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenlere yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Artık, "Üzerindeki son kullanma tarihine de dikkat etmek lazım. Ambalajlı ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve denetlenen tesislerde üretildiği için güvenlidir.

Sakın böyle tüketmeyin! Gıda zehirlenmesine yol açtığı ortaya çıktı

Tavuk ve tavuk eti ürünleri soğuk zincir bozulmadan tüketicilere ulaştırılmalı, etiketinde belirtilen süreler içerisinde tüketilmelidir.

Sakın böyle tüketmeyin! Gıda zehirlenmesine yol açtığı ortaya çıktı

Tavuk eti ya satın alındıktan hemen sonra mümkün olduğu en kısa sürede tüketilmeli ya da soğuk zincir bozulmadan muhafaza edilmelidir.Ürün eve gidene kadar çözünmüşse, tekrar dondurmadan tüketilmelidir" diye konuştu.

Sakın böyle tüketmeyin! Gıda zehirlenmesine yol açtığı ortaya çıktı

"YIKANIRSA GIDA ZEHİRLENMESİ RİSKİ ARTIYOR"

Çiğ tavuğa dokunduktan sonra ellerin yıkanması uyarısında bulunan Prof. Dr. Artık, "Tavuk etinin pişirilmeden önce yapılması gereken tek şey, mutfak tezgahı ve malzemelerine teması mümkün olduğunca engellenerek doğrudan tencereye alınmasıdır.

Sakın böyle tüketmeyin! Gıda zehirlenmesine yol açtığı ortaya çıktı

Çiğ tavuk pişirilmeden önce yıkanırsa gıda zehirlenmesi riskini arttırmaktadır. Tavuk eti iyi piştiği takdirde tüm zararlı mikroorganizmalar yok olacaktır" ifadelerini kullandı.

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