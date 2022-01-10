Sandığımız kadar masum değil! İşte "yararlı" diye bilinen o besinler

Beslenme konusunda en doğru kararı vermek için her zaman araştırma sonucunda elde edilen verilere dikkat edilse de birçok besinin aslında herkesin vücudunda farklı etkilere sahip olduğunu unutmamak gerekir. Üstelik içerikleri ile de sanıldığı kadar masum olmayan o besinler arasında doğru bir tercih yapmak, doğru tüketim oranı ile beslenmek de oldukça önemli.
TON BALIĞI
Ton balığı, her ne kadar sağlıklı nitelendirilse de balığın konservelenmesi ve hazırlık sürecinde maruz kaldığı cıva seviyesi, oldukça tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilir.
Cıva zehirlenmesi adlı bir durumla karşılaşılabilecek bu tüketimde özelliklerin hamilelerin beslenme listelerine eklememeleri tavsiye ediliyor.
TAM TAHILLI EKMEK
Tam tahıllı ekmekler, işlenmiş un yerine işlenmemiş un kullanarak buğdayın ihtiyaç duyulan tüm vitamin ve minerallerini içeriğinde barındırır. Fakat önemli olan tahıllı ekmeklerin nasıl hazırlandığıdır. Bazı noktalarda "şeker" eklenerek yapılan bu ekmekler, sağlıklı beslenmeyi tercih edecekken sağlıksız bir içeriği tüketme sorununu ortaya çıkarabilir.
Bunun yanı sıra tam tahıllar, herkesin sindirim sistemi için uygun olmayabilir. Bu nedenle sindirim sistemindeki hassasiyetlerinizi göz önünde bulundurarak bu tercihleri yapabilirsiniz.