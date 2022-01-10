Sandığımız kadar masum değil! İşte "yararlı" diye bilinen o besinler

Sağlıklı beslenme, her geçen gün daha fazla dikkat çeken ve yaşamın düzenli ilerleyişi için daha fazla önem verilen bir konu haline geldi. Hangi besinin nasıl bir içeriğe sahip olduğuna dair yapılan çalışmalar da gün geçtikçe daha fazla artıyor. Bu nedenle sağlıklı besin listelerine kolaylıkla ulaşabiliyor, doğru beslenme düzenini oluşturabiliyoruz. Peki bu listeler her zaman güvenilir mi? İşte "sağlıklı" olduğunu düşündüğümüz fakat beklemediğimiz etkilerle hayatımıza girebilecek o besinler…

Beslenme konusunda en doğru kararı vermek için her zaman araştırma sonucunda elde edilen verilere dikkat edilse de birçok besinin aslında herkesin vücudunda farklı etkilere sahip olduğunu unutmamak gerekir. Üstelik içerikleri ile de sanıldığı kadar masum olmayan o besinler arasında doğru bir tercih yapmak, doğru tüketim oranı ile beslenmek de oldukça önemli.

TON BALIĞI Ton balığı, her ne kadar sağlıklı nitelendirilse de balığın konservelenmesi ve hazırlık sürecinde maruz kaldığı cıva seviyesi, oldukça tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Cıva zehirlenmesi adlı bir durumla karşılaşılabilecek bu tüketimde özelliklerin hamilelerin beslenme listelerine eklememeleri tavsiye ediliyor.

TAM TAHILLI EKMEK Tam tahıllı ekmekler, işlenmiş un yerine işlenmemiş un kullanarak buğdayın ihtiyaç duyulan tüm vitamin ve minerallerini içeriğinde barındırır. Fakat önemli olan tahıllı ekmeklerin nasıl hazırlandığıdır. Bazı noktalarda "şeker" eklenerek yapılan bu ekmekler, sağlıklı beslenmeyi tercih edecekken sağlıksız bir içeriği tüketme sorununu ortaya çıkarabilir.