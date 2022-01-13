Şeker bombası olduğunu bilmediğimiz 7 tehlikeli gıdaya dikkat!

Bazı meyvelerin ve gıdaların zararsız olduğunu düşünerek tüketiyoruz. Bu besinlerin içinde ne kadar şeker oranı olduğunu çoğumuz bilmiyoruz. Etiketlerini okumadan satın aldığınız bazı gıdaları ne kadar eklenti şeker içerdiğini görünce çok şaşıracaksınız. İşte şeker bombası olduğunu bilmediğimiz 7 gıda...

Diyet yaparken paketli gıdalardan kaçınmak gerekiyor. Bunun nedeni bu gıdaların çok sayıda katkı maddesi ve yüksek oranda şeker içermeleridir. Çok lezzetli ve iştah açıcı olan pek çok paketli gıdanın %80'i eklenmiş şeker içeriyor.

Şeker bağımlılığının temelinde şu var: Şekerli besinler tükettiğinizde vücudunuzda normal şartlar altında belirli miktarda bulunan dopamin hormonu yükseliyor ve beyninizdeki mutluluk merkezleri uyarılıyor. Bu da daha iyi hissetmenizi sağlıyor.

İşin kötüsü şeker içeren gıdalar beyninizin ödül ve zevk merkezlerini bu şekilde etkilediği için vücudunuzun şeker bağımlılığını giderek artırıyor. Bu durum da sürekli daha fazla şeker tüketmenize neden oluyor ve bu döngü siz durdurmaya karar verene kadar devam ediyor.

Şeker bağımlılığınızdan kurtulmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek için şekeri hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız muhtemelen şekerli olduğu bilinen gıdalardan uzak duruyorsunuzdur. Bol miktarda gizli şeker içeren bazı yiyeceklerin sağlıklı beslenme çabalarınızı sabote etmesine fırsat vermediğinizden emin olmanızda yarar var.