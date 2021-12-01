Şeker hastalarına şifa içecek! Günde sadece bir kaşık hastalıktan kurtarıyor

Yüksek kan şekeri seviyelerini dengede tutabilirseniz, tip 2 diyabet sorununu büyük oranda hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Araştırmalara göre, günlük bir yemek kaşığı dolusu elma sirkesi, yüksek kan şekeri seviyelerini "önemli ölçüde" düşürebilir.

Tip 2 diyabet, problemli kan şekeri seviyeleri ile karakterize kronik bir durumdur. Kan şekeri genellikle insülin tarafından düzenlenir. Bununla birlikte, tip 2 diyabetiniz varsa, insülin üretimi ciddi şekilde azalır ve bu da kan şekeri seviyelerinde artışa neden olur. Sürekli olarak yüksek seviyelerin zincirleme etkileri vardır, bu nedenle onları kontrol etmek için alternatif yollar bulmak hayati önem taşır.

Neyse ki, araştırmalar, yüksek kan şekeri seviyelerini düşüren bir dizi diyet müdahalesine odaklandı. En umut verici olanlardan biri, elmalardaki şekerleri fermente ederek onları sirkedeki aktif bileşen olan asetik aside dönüştüren elma sirkesidir.

Bu, Clinical Nutrition ESPEN dergisinde yayınlanan bir çalışmanın sonucudur. Sekiz haftalık paralel bir çalışma kullanılarak günde 20 ml elma sirkesinin etkisini değerlendirmek için tip 2 diyabetli yetmiş katılımcı rastgele bir müdahale ve kontrol grubuna atandı.

Yirmi ml elma sirkesi dört çay kaşığına eşittir. Katılımcıların açlık kan şekeri düzeyleri çalışmanın başında ve sonunda ölçüldü. Açlık kan şekeri, testten sekiz ila 10 saat önce oruç tuttuktan sonra ortalama kan şekeri seviyelerini değerlendirir.