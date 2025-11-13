Şeker hastalığına meydan okuyor! Kan şekerini %26 düşüren doğal şifa bulundu: "İlaçlarla yarışıyor..."

Diyabet Sadece Şeker Değil, Bir Yaşam Tarzı Sorunu

Diyabet, vücudun insülin üretme veya mevcut insüline doğru yanıt verme yeteneğinin azalmasıyla ortaya çıkar. Bu durum, kandaki şekerin hücreler yerine dolaşımda birikmesine neden olur. Uzun vadede yüksek kan şekeri; damar tıkanıklığı, sinir hasarı, görme kaybı, böbrek yetmezliği ve hatta ampütasyon gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar, bu nedenle diyabetin sadece bir hastalık değil, tüm yaşamı etkileyen bir metabolik sendrom olarak ele alınması gerektiğini vurguluyor.