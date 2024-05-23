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Şeker hastalığının şifası bulundu! Bu besin kan şekerini yarı yarıya düşüyor: "Her gün mutlaka..."
Şeker hastalığının şifası bulundu! Bu besin kan şekerini yarı yarıya düşüyor: "Her gün mutlaka..."
Önümüzdeki on yılda diyabet tip 2 vakaları hızla artması bekleniyor. Ancak kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesi bu kronik hastalığa karşı önlem alabilmenin de en iyi yöntemi. Araştırmaya göre hepimizin bildiği bir sebze kan şekeri düzeyi dengesizliğini %50 azaltabilir.
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:45