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Şeker hastalığının şifası bulundu! Bu besin kan şekerini yarı yarıya düşüyor: "Her gün mutlaka..."

Önümüzdeki on yılda diyabet tip 2 vakaları hızla artması bekleniyor. Ancak kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesi bu kronik hastalığa karşı önlem alabilmenin de en iyi yöntemi. Araştırmaya göre hepimizin bildiği bir sebze kan şekeri düzeyi dengesizliğini %50 azaltabilir.

Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:45
Şeker hastalığının şifası bulundu! Bu besin kan şekerini yarı yarıya düşüyor: Her gün mutlaka...

2030 yılına kadar her on kişiden birinin tip 2 diyabetli olacağı tahmin ediliyor. Bu kadar yaygın olmasının bir sonucu olarak durumu kontrol altına almak daha zor hale geliyor. Kan şekeri kontrolü, diyabet kontrolünün en önemli yoludur.


Şeker hastalığının şifası bulundu! Bu besin kan şekerini yarı yarıya düşüyor: Her gün mutlaka...

Küçük beslenme değişiklikleri, yüksek kan şekeri seviyelerinde azalma sağlayabilir. Araştırmaya göre basit bir sebzede bulunan bir bileşen yüksek kan şekeri seviyelerini düşürebilir.



Şeker hastalığının şifası bulundu! Bu besin kan şekerini yarı yarıya düşüyor: Her gün mutlaka...

Araştırmacılar, hazırlanan soğan özütünün kan şekerini düşürmede ne kadar etkili olduğunu inceledi. Nijerya, Abraka Delta State Üniversitesi'nden MBBS (MD) baş araştırmacı Anthony Ojieh, "Soğan bir besin takviyesi olarak kullanıldı" dedi.




Şeker hastalığının şifası bulundu! Bu besin kan şekerini yarı yarıya düşüyor: Her gün mutlaka...

Hipotezi test etmek için Ojieh ve meslektaşları, tıbbi olarak diyabetli üç gruba günlük 200, 400 ve 600 miligram soğan özü verdi.





Şeker hastalığının şifası bulundu! Bu besin kan şekerini yarı yarıya düşüyor: Her gün mutlaka...

İlk hedef, ilacın etkilerini artırıp artırmayacağını belirlemekti. Ayrıca, kan şekeri normal olan üç diyabetik olmayan sıçan grubuna metformin ve soğan özü vererek karşılaştırma yapmak istediler.






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