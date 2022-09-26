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Şeker hastası olmak istemiyorsanız her gün bir avuç yiyin! Öyle bir şifası var ki...

Diyabetli kişilerin vücutları yeterince insülin üretemez veya insülini düzgün kullanamaz. Bu da kanlarında glikoz birikmesine neden olur. Düşük glisemik indeksli (Gİ) yiyecekleri seçmek, durumu yönetmeye yardımcı olmanın etkili bir yoludur. Şeker hastaları için, vücudun yavaş emdiği yiyecek ve içecekler en iyisidir çünkü kan şekerinde ani yükselmelere ve düşüşlere neden olmazlar. Aynı durum şeker hastası olmak istemeyenler için de geçerlidir.

Giriş Tarihi: 26.09.2022 08:51 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 09:09
Şeker hastası olmak istemiyorsanız her gün bir avuç yiyin! Öyle bir şifası var ki...

Gİ, belirli gıdaların kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkilerini ölçer. Kan şekeri seviyelerini kontrol etmek isteyen kişiler, düşük veya orta Gİ skorlu yiyecekleri seçmelidir.

Şeker hastası olmak istemiyorsanız her gün bir avuç yiyin! Öyle bir şifası var ki...

Bu besinler sağlıklı kan şekeri seviyelerini korumak isteyenler için en iyi yiyeceklerin başında geliyor.

Şeker hastası olmak istemiyorsanız her gün bir avuç yiyin! Öyle bir şifası var ki...

FASULYE

Fasulyeler lifler açısından zengindir ve daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur.

Şeker hastası olmak istemiyorsanız her gün bir avuç yiyin! Öyle bir şifası var ki...

Siyah fasulye de dahil olmak üzere tüm fasulyeler karbonhidrat içerir, ancak aynı zamanda önemli miktarda diyet lifi, protein ve nispeten düşük bir glisemik indeks oranıyla ile kan şekerini dengelemek için idealdir.

Şeker hastası olmak istemiyorsanız her gün bir avuç yiyin! Öyle bir şifası var ki...

ISPANAK

Ispanak çok iyi bir diyet lifi, vitamin, folat, klorofil, manganez, kalsiyum, potasyum, çinko, fosfor, protein ve karoten kaynağı olan dört mevsim tüketilebilen bir sebzedir.

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