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Şeker hastası olmak istemiyorsanız her gün bir avuç yiyin! Öyle bir şifası var ki...
Şeker hastası olmak istemiyorsanız her gün bir avuç yiyin! Öyle bir şifası var ki...
Diyabetli kişilerin vücutları yeterince insülin üretemez veya insülini düzgün kullanamaz. Bu da kanlarında glikoz birikmesine neden olur. Düşük glisemik indeksli (Gİ) yiyecekleri seçmek, durumu yönetmeye yardımcı olmanın etkili bir yoludur. Şeker hastaları için, vücudun yavaş emdiği yiyecek ve içecekler en iyisidir çünkü kan şekerinde ani yükselmelere ve düşüşlere neden olmazlar. Aynı durum şeker hastası olmak istemeyenler için de geçerlidir.
Giriş Tarihi: 26.09.2022 08:51
Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 09:09