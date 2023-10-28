Roza Galeri Roza Sağlık Selahattin Dönmez açıkladı! Hayat iksiri olarak biliniyor! Bu besin yaşlanmayı tamamen durduruyor

Selahattin Dönmez açıkladı! Hayat iksiri olarak biliniyor! Bu besin yaşlanmayı tamamen durduruyor

Kendi coğrafyamızdaki doğal, yüzyıllardır üretilen yerel besinlerden zengin beslenerek, vücudumuzun doğal koruyucu mekanizmasının güçlenmesini sağlayıp yaşlanmayı yavaşlatarak yaşayabilirsiniz... Uzun yaşamın ama dinç ve sağlıklı uzun yaşamın sırlarını sizlerle bu hafta paylaşmak istiyorum. Yaşam süresinin ne kadar süreceğini bilemeyiz ama bize sunulan yaşamın kaliteli olmasını sağlayabiliriz. Yani yaşlanmayı yavaşlatarak harika bir yaşamın kapılarını ardına kadar açabiliriz. Görünen o ki ilk kural; kronik hastalıklardan koruyan besin çeşitliliğine önem vermek. Kendi coğrafyamızdaki doğal, yüzyıllardır üretilen yerel besinlerden zengin beslenerek vücudumuzun doğal koruyucu mekanizmaların güçlenmesini besin öğelerinden zengin besin seçerek yaşlanmayı yavaşlatarak yaşayabilirsiniz.

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 28.10.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 14:09
Selahattin Dönmez açıkladı! Hayat iksiri olarak biliniyor! Bu besin yaşlanmayı tamamen durduruyor

Zeytinyağı, mutfağınızın en temel yağı olsun. İçindeki polifenol çeşitleri demanstan kardiyovasküler hastalıklara karşı kalkan. İyi beslenme ek olarak pozitif düşünme, güçlü inançlar, sosyal yardımlaşma, sosyal aktiviteler, her gün düzenli günlük tempolu egzersizler, iyi uyku, yaşam amacının bulunması, sevgi dolu aile bağları, stresi azaltarak birçok hastalıktan koruyarak müthiş bir dinç yaşamın kapılarını bize açıyor gibi görünüyor. Buna ek olarak metabolizmaya dost besinleri de sıkça yemek önemli. Seçtiğimiz besinleri doğru pişirmenin yanında ne kadar yiyeceğinizi de iyi anlamanız gerekiyor. Ve tabi doğru saklama koşulları besinsel zenginlikten fazla yararlanmak için olmazsa olmaz kural.

Selahattin Dönmez açıkladı! Hayat iksiri olarak biliniyor! Bu besin yaşlanmayı tamamen durduruyor

EV YAPIMI YOĞURT

Hayat iksiri yoğurt, bunu ben demiyorum Nobel Ödüllü Rus bilim adamı bakteriyolog Ilya Metchnikoff yıllar önce tanımlamış. Neden mi hayat iksiri? Sütü fermente eden bakterilerin laktozu laktik, asetik, formik ve süksinik gibi organik asitler üreterek kalın bağırsakta spor oluşturan anaerobik mikroorganizmaların gelişimini engellediği için.

Selahattin Dönmez açıkladı! Hayat iksiri olarak biliniyor! Bu besin yaşlanmayı tamamen durduruyor

Çünkü bu önemli biyolojik yanıt; laktik asit bakterilerinin bağırsaklarda ağır metalleri tutarak dolaşıma geçmesini engellemekte, bağışıklık yanıtı oluşturan aktiviteyi güçlendirmekte ve bağırsakta toksin birikimini ortadan kaldırmayı sağlamaktadır. Dolayısıyla beklenen yaşam süresini kısaltan hastalıklara karşı harika bir defans mekanizması kurmayı sağlamaktadır.

Selahattin Dönmez açıkladı! Hayat iksiri olarak biliniyor! Bu besin yaşlanmayı tamamen durduruyor

OLGUN MUZ

Olgun muz metabolizmanızı düzenler. Muz nişasta içeriği yüksek meyve olsa da dirençli nişasta, prebiyotik ve potasyum kaynağıdır. Zayıflamayı kolaylaştırır. Uzun süre tok kalmanızı sağlar. Size küçük bir uyarım olacak. Muzu daha uzun süre muhafaza etmek isterseniz buzdolabında değil oda ısısında saklayın. Muz buzdolabında kolayca yumuşar, kabuğunun rengi kahverengiye döner ve lezzeti bozulur. Çünkü muz düşük sıcaklık derecelerine hassas bir meyvedir. Muzu satın aldıktan sonra en uygun saklama ısısı 16 derecedir.

Selahattin Dönmez açıkladı! Hayat iksiri olarak biliniyor! Bu besin yaşlanmayı tamamen durduruyor

Bu nedenle buzdolabında muz kısa sürede bozulur. Muzdaki bu renk değişimin temel sebebi muzdaki polifenol oksidaz enziminin muz hücre zarlarındaki geçirgenliği arttırarak yarattığı bozulma belirtisidir. Muz olgunlaşma sırasında nişasta içeriği azalır ve lignin içeriği artarak tok kalmayı kolaylaştıran bir meyveye dönüşür. Dirençli nişasta açısından önemli bir meyve olan muz kan şekerini hızlı yükseltmediğinde diyabetlilerin de tereddüt etmeden yiyebileceğinin altını çizmek isterim.

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