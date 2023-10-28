Selahattin Dönmez açıkladı! Hayat iksiri olarak biliniyor! Bu besin yaşlanmayı tamamen durduruyor

Kendi coğrafyamızdaki doğal, yüzyıllardır üretilen yerel besinlerden zengin beslenerek, vücudumuzun doğal koruyucu mekanizmasının güçlenmesini sağlayıp yaşlanmayı yavaşlatarak yaşayabilirsiniz... Uzun yaşamın ama dinç ve sağlıklı uzun yaşamın sırlarını sizlerle bu hafta paylaşmak istiyorum. Yaşam süresinin ne kadar süreceğini bilemeyiz ama bize sunulan yaşamın kaliteli olmasını sağlayabiliriz. Yani yaşlanmayı yavaşlatarak harika bir yaşamın kapılarını ardına kadar açabiliriz. Görünen o ki ilk kural; kronik hastalıklardan koruyan besin çeşitliliğine önem vermek. Kendi coğrafyamızdaki doğal, yüzyıllardır üretilen yerel besinlerden zengin beslenerek vücudumuzun doğal koruyucu mekanizmaların güçlenmesini besin öğelerinden zengin besin seçerek yaşlanmayı yavaşlatarak yaşayabilirsiniz.