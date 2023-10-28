Selahattin Dönmez açıkladı! Hayat iksiri olarak biliniyor! Bu besin yaşlanmayı tamamen durduruyor

Zeytinyağı, mutfağınızın en temel yağı olsun. İçindeki polifenol çeşitleri demanstan kardiyovasküler hastalıklara karşı kalkan. İyi beslenme ek olarak pozitif düşünme, güçlü inançlar, sosyal yardımlaşma, sosyal aktiviteler, her gün düzenli günlük tempolu egzersizler, iyi uyku, yaşam amacının bulunması, sevgi dolu aile bağları, stresi azaltarak birçok hastalıktan koruyarak müthiş bir dinç yaşamın kapılarını bize açıyor gibi görünüyor. Buna ek olarak metabolizmaya dost besinleri de sıkça yemek önemli. Seçtiğimiz besinleri doğru pişirmenin yanında ne kadar yiyeceğinizi de iyi anlamanız gerekiyor. Ve tabi doğru saklama koşulları besinsel zenginlikten fazla yararlanmak için olmazsa olmaz kural.