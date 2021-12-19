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Severek tüketiyoruz ama dikkat! Bu besin 'en riskli yiyecekler' arasında yer alıyor...

Lezzetini severek tükettiğimiz bazı besinlerin aslında 'riskli besinler' listesinde yer aldığını biliyor muydunuz? Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer alan besinleri sıklıkla tüketiyoruz. Uzmanlar, riskli besinleri tüketirken dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, hangi besinler riskli besinler arasında yer alıyor. İşte en riskli besinler...

Giriş Tarihi: 19.12.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 09:53
Severek tüketiyoruz ama dikkat! Bu besin ’en riskli yiyecekler’ arasında yer alıyor...

FDA, risk gurubundaki yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.

Severek tüketiyoruz ama dikkat! Bu besin ’en riskli yiyecekler’ arasında yer alıyor...

Risk grubundaki besinlerin doğru temizlenmediği ve doğru tüketilmediği takdirde zehir saçtığı iddia edildi.

İşte en riskli besinler...

Severek tüketiyoruz ama dikkat! Bu besin ’en riskli yiyecekler’ arasında yer alıyor...

TON BALIĞI

Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan ton balığı da risk grubuna dahil.

Severek tüketiyoruz ama dikkat! Bu besin ’en riskli yiyecekler’ arasında yer alıyor...

Özellikle beyaz renkli türleri fazla tüketildiğinde, içerdiği yüksek cıva nedeniyle hamile ve çocukların sinir sitemi gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

Severek tüketiyoruz ama dikkat! Bu besin ’en riskli yiyecekler’ arasında yer alıyor...

MANTAR

Doğada yetişen mantarlar türlerinden bazıları, zehirlenmelere ve hatta ölüme yol açabiliyor.

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