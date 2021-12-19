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Severek tüketiyoruz ama dikkat! Bu besin 'en riskli yiyecekler' arasında yer alıyor...

Lezzetini severek tükettiğimiz bazı besinlerin aslında 'riskli besinler' listesinde yer aldığını biliyor muydunuz? Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer alan besinleri sıklıkla tüketiyoruz. Uzmanlar, riskli besinleri tüketirken dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, hangi besinler riskli besinler arasında yer alıyor. İşte en riskli besinler...

Giriş Tarihi: 19.12.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 09:53 PAYLAŞ