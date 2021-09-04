Roza Galeri Roza Sağlık Severek tükettiğimiz bu besine aman dikkat! İşte tüketilmesi en riskli besin...

Severek tükettiğimiz bu besine aman dikkat! İşte tüketilmesi en riskli besin...

Severek tükettiğimiz birçok besin Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer alıyor. Uzmanlar bu besinleri tüketirken dikkatli olmak gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. İşte tüketirken dikkatli olmanız gereken en riskli besinler...

Giriş Tarihi: 04.09.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 13:24 PAYLAŞ