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Severek tükettiğimiz bu besine dikkat! Bu zararını kimse bilmiyordu...

Food and Drug Administration tarafından yayınlanan 'En riskli yiyecekler' listesinde en üst sıralarda, severek tükettiğimiz birçok besin bulunuyor. Genellikle sağlıklı veya sağlıksız olarak sınıflandırılan besinler bazı durumlarda 'riskli' de olabiliyor. Peki, riskli besinler hangileridir? İşte bilmeden tükettiğimiz riskli besinler...

Giriş Tarihi: 02.10.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 08:59 PAYLAŞ