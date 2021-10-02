Severek tükettiğimiz bu besine dikkat! Bu zararını kimse bilmiyordu...

Food and Drug Administration tarafından yayınlanan 'En riskli yiyecekler' listesinde en üst sıralarda, severek tükettiğimiz birçok besin bulunuyor. Genellikle sağlıklı veya sağlıksız olarak sınıflandırılan besinler bazı durumlarda 'riskli' de olabiliyor. Peki, riskli besinler hangileridir? İşte bilmeden tükettiğimiz riskli besinler...
FDA, risk gurubundaki yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.
Risk grubundaki besinlerin doğru temizlenmediği ve doğru tüketilmediği takdirde zehir saçtığı iddia edildi.
İşte en riskli besinler...
TON BALIĞI
Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan ton balığı da risk grubuna dahil.
Özellikle beyaz renkli türleri fazla tüketildiğinde, içerdiği yüksek cıva nedeniyle hamile ve çocukların sinir sitemi gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.
MANTAR
Doğada yetişen mantarlar türlerinden bazıları, zehirlenmelere ve hatta ölüme yol açabiliyor.