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Severek tükettiğimiz bu besine dikkat! İşte tüketilmesi en riskli besin...

Severek tükettiğimiz birçok besin Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer alıyor. Uzmanlar bu besinleri tüketirken dikkatli olmak gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. İşte tüketirken dikkatli olmanız gereken en riskli besinler...

Giriş Tarihi: 04.09.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 10:16
Severek tükettiğimiz bu besine dikkat! İşte tüketilmesi en riskli besin...

FDA, risk gurubundaki yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.

Severek tükettiğimiz bu besine dikkat! İşte tüketilmesi en riskli besin...

Risk grubundaki besinlerin doğru temizlenmediği ve doğru tüketilmediği takdirde zehir saçtığı iddia edildi.

İşte en riskli besinler...

Severek tükettiğimiz bu besine dikkat! İşte tüketilmesi en riskli besin...

TON BALIĞI

Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan ton balığı da risk grubuna dahil.

Severek tükettiğimiz bu besine dikkat! İşte tüketilmesi en riskli besin...

Özellikle beyaz renkli türleri fazla tüketildiğinde, içerdiği yüksek cıva nedeniyle hamile ve çocukların sinir sitemi gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

Severek tükettiğimiz bu besine dikkat! İşte tüketilmesi en riskli besin...

MANTAR

Doğada yetişen mantarlar türlerinden bazıları, zehirlenmelere ve hatta ölüme yol açabiliyor.

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