Severek tükettiğimiz bu besine dikkat! İşte tüketilmesi en riskli besin...

Severek tükettiğimiz birçok besin Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer alıyor. Uzmanlar bu besinleri tüketirken dikkatli olmak gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. İşte tüketirken dikkatli olmanız gereken en riskli besinler...
FDA, risk gurubundaki yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.
Risk grubundaki besinlerin doğru temizlenmediği ve doğru tüketilmediği takdirde zehir saçtığı iddia edildi.
İşte en riskli besinler...
TON BALIĞI
Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan ton balığı da risk grubuna dahil.
Özellikle beyaz renkli türleri fazla tüketildiğinde, içerdiği yüksek cıva nedeniyle hamile ve çocukların sinir sitemi gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.
MANTAR
Doğada yetişen mantarlar türlerinden bazıları, zehirlenmelere ve hatta ölüme yol açabiliyor.