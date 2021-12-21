Şifa niyetine için: Bağırsakların gerçek dostu kombucha çayının bilinmeyen faydaları

Kombucha, binlerce yıldır Uzak Doğu'da fermente olarak tüketilen bir çay türü. Yeşil çayın fermente edilmiş hali olan bu içecek sadece yeşil çayın sağlık yararlarını bünyesinde barındırmakla kalmaz, aynı zamanda faydalı birçok probiyotik sayesinde birçok sağlık yararı sunar. Yeşil çayın yanı sıra siyah çaydan da üretilebilen bu alışılmadık içecek, binlerce yıldır şifa kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.

Kombucha çayı zengin antioksidanlar içermesi sayesinde zararlı bakterilerin yok edilmesinden kansere karşı koruyuculuğa kadar oldukça farklı yararlara sahip. İşte kombucha çayının az bilinen faydaları…

POTANSİYEL BİR PROBİYOTİK KAYNAĞI Bu çayın, ilk olarak Çin ve Japonya'da içilmeye başlandığı düşünülüyor. Siyah veya yeşil çaya eklenen maya ve şekerin ardından bir hafta veya daha fazla beklenmesi ile elde ediliyor.

Bu işlem sırasında ortaya çıkan bakteri ve mayanın oluşturduğu mantar benzeri tabaka, bu çayın "mantar çayı" olarak da anılmasına neden oluyor. Üstelik bu tabaka, canlı bir bakteri ve maya kolonisidir ve yeni bir kombucha çayı yapmak için de kullanılabilir.

Bu fermantasyon işlemi sırasında ortaya çıkan asetik asit vb. birkaç bileşik, çeşitli gazlar üretir. Bu karışımda büyümeye fırsat bulan "yararlı bakteriler", bu çayı probiyotik bir kaynağa dönüştürür. Probiyotikler, bağırsaklara sağladığı sağlıklı bakteri florası sayesinde sindirimi rahatlatmasının yanı sıra birçok iltihaplanma riskini de ortadan kaldırıyor. Ayrıca diyet yapanlar için de sağlıklı bir kilo kaybı sürecini teşvik eder. Bu nedenle beslenme sisteminize ekleyeceğiniz kombucha çayı, birçok yönden fayda sağlar.