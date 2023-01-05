“Şifalı su” olarak biliniyor! Hastalıklara kilit vuran bu suyu içene doktor uğramıyor…

Aloe vera suyunun faydalarını daha fazla açıklayan ünlü beslenme uzmanı Lovneet Batra, Instagram'da bir gönderi paylaştı: "Aloe veranın, güneş yanıklarını hafifletmesi, kuru cilt koşullarını tedavi etmesi ve yaraları iyileştirmesi ile bilindiğini" söyledi.