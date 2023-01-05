Roza Galeri Roza Sağlık “Şifalı su” olarak biliniyor! Hastalıklara kilit vuran bu suyu içene doktor uğramıyor…

Şifalı su” olarak biliniyor! Hastalıklara kilit vuran bu suyu içene doktor uğramıyor…

Bu bitkinin suyu tüm vücuda şifa dağıtıyor. Faydalarıyla her derde deva olan bu su, doğal tıpta fazlasıyla tercih ediliyor. Özellikle, bağırsak sağlığını iyileştiriyor, yaraları ve oluşan enfeksiyonları ortadan kaldırıyor. İşte şifalı suyun faydaları...

Giriş Tarihi: 05.01.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 09:05
“Şifalı su” olarak biliniyor! Hastalıklara kilit vuran bu suyu içene doktor uğramıyor…

Sağlık uzmanlarına göre aloe vera, genel sağlığımıza fayda sağlayan vitaminler, enzimler, mineraller, salisilik asitler, amino asitler ve daha fazlasını içerir.

“Şifalı su” olarak biliniyor! Hastalıklara kilit vuran bu suyu içene doktor uğramıyor…

Alternatif tıp sağlık uzmanı Dr. Ashutosh Gautam'a göre, aloe vera genel vücudumuza "tam beslenme" sağlar.

“Şifalı su” olarak biliniyor! Hastalıklara kilit vuran bu suyu içene doktor uğramıyor…

Aloe vera suyunun faydalarını daha fazla açıklayan ünlü beslenme uzmanı Lovneet Batra, Instagram'da bir gönderi paylaştı: "Aloe veranın, güneş yanıklarını hafifletmesi, kuru cilt koşullarını tedavi etmesi ve yaraları iyileştirmesi ile bilindiğini" söyledi.

“Şifalı su” olarak biliniyor! Hastalıklara kilit vuran bu suyu içene doktor uğramıyor…

Ancak şimdilerde aloe vera bir şifalı bitki olarak keşfediliyor. Aloe vera, metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olan, kabızlık, dehidrasyon ve hastalık sorunlarını ortadan kaldıran enzimlerle yüklüdür.

“Şifalı su” olarak biliniyor! Hastalıklara kilit vuran bu suyu içene doktor uğramıyor…

ALOE VERA SUYUNUN FAYDALARI

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DÜZENLER

Aloe vera, bağırsaklarınızdaki 'iyi' bakterileri korumak için muhtemelen bir prebiyotik olarak kullanılabilen acemanan, glukomannan, mannoz polimerleri (aksemannoz), A vitamini, B1, B6 vitamini ve C vitamini ve diğerlerini içerir.

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