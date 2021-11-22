Sıklıkla gözleriniz mi seğiriyor? Sebebi bu vitaminin eksikliği!

B12 vitamini, sinir sistemi ve optimal beyin fonksiyonu için gerekli olan suda çözünür bir vitamindir. Seviyelerin düştüğüne dair işaretler ise oldukça farklı noktalarda ortaya çıkabilir. Bazen göz çevresinde komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

B12 seviyeleri vejetaryenler ve veganlar arasında son derece düşüktür, çünkü bitkiler ne besini üretir ne de buna ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, vücutları B12'yi ememediğinden, 75 yaşın üzerindeki her 10 kişiden birinin de eksik olduğuna inanılmaktadır.

Eksiklik belirtileri, özellikle rahatsız edici seğirmeler şeklinde, bazen göz çevresinde ortaya çıkar. Bugüne kadar yapılan araştırmalar, durumun kolayca tersine çevrilebileceğini gösteriyor.

B12, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde yer alan, gıdaları enerjiye dönüştüren ve sinir sistemini sağlıklı tutan kilit bir besindir.

Vücudun dış bölümünde, dokunmaya duyarlı olan cilt dokularının B12 vitamini eksikliği nedeniyle hassaslaşabilir. Seviyeler uzun süreler boyunca olması gerekenin altında kalırsa, iğne batması veya yanma hissi oluşabilir. Bunun nedeni, sinirleri çevreleyen ve koruyan kılıfın hasar görmesi ve bu da periferik nöropatiye yol açmasıdır.