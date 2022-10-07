Sindirim sistemini yeniliyor, bağırsaklarınızı temizliyor! Vücuttaki tüm zehri atma gücüne sahip o meyve...

Öncelikle besin değerlerine bakacak olursak nar yüksek miktarda lif içerir. Lif içeriğinin yanı sıra C vitamini ve folat, potasyum, fosfor, magnezyum ve demir gibi sağlığımıza faydalı vitamin ve mineralleri de içerisinde barındırmakta. Ayrıca her ne kadar atlanılsada nar, hatrı sayılır miktarda kalsiyum içerir.