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Sindirim sistemini yeniliyor, bağırsaklarınızı temizliyor! Vücuttaki tüm zehri atma gücüne sahip o meyve...
Sindirim sistemini yeniliyor, bağırsaklarınızı temizliyor! Vücuttaki tüm zehri atma gücüne sahip o meyve...
Meyveler, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde eşsiz bir beslenme seçeneği sunarken aynı zamanda kanser gibi hayatı tehdit eden hastalıklara karşı da önemli bir koruma mekanizması geliştirmeye katkıda bulunur. Bu meyvelerden biri ise; neredeyse her derde şifa denecek kadar önemli etkilere sahi. Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara ise bu konuda önemli bilgiler verdi.
Giriş Tarihi: 07.10.2022 10:25
Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 10:38