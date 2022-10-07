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Sindirim sistemini yeniliyor, bağırsaklarınızı temizliyor! Vücuttaki tüm zehri atma gücüne sahip o meyve...

Meyveler, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde eşsiz bir beslenme seçeneği sunarken aynı zamanda kanser gibi hayatı tehdit eden hastalıklara karşı da önemli bir koruma mekanizması geliştirmeye katkıda bulunur. Bu meyvelerden biri ise; neredeyse her derde şifa denecek kadar önemli etkilere sahi. Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara ise bu konuda önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 07.10.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 10:38
Sindirim sistemini yeniliyor, bağırsaklarınızı temizliyor! Vücuttaki tüm zehri atma gücüne sahip o meyve...

Öncelikle besin değerlerine bakacak olursak nar yüksek miktarda lif içerir. Lif içeriğinin yanı sıra C vitamini ve folat, potasyum, fosfor, magnezyum ve demir gibi sağlığımıza faydalı vitamin ve mineralleri de içerisinde barındırmakta. Ayrıca her ne kadar atlanılsada nar, hatrı sayılır miktarda kalsiyum içerir.

Sindirim sistemini yeniliyor, bağırsaklarınızı temizliyor! Vücuttaki tüm zehri atma gücüne sahip o meyve...

Aşağıda bir ortalama (282 gram) nar meyvesindeki besin değerleri yer almaktadır:

  • Yaklaşık 234 kcal
  • Yaklaşık 4.7 gram protein
  • Yaklaşık 3,3 gram yağ
  • Yaklaşık 52 gram karbonhidrat
  • Yaklaşık 38,6 gram şeker
  • Yaklaşık 11,3 gram lif içermektedir.
Sindirim sistemini yeniliyor, bağırsaklarınızı temizliyor! Vücuttaki tüm zehri atma gücüne sahip o meyve...

Kırmızı-mor meyvelerin çoğu gibi antioksidanlar açısından zengindir.

Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olur.

Bu noktada çokta güzel bir çalışmadan bahsetmek istiyorum sizlere: Nar özünün, yüksek antioksidan içeriğiyle böbrek taşlarının oluşumunu azaltmaya yardımcı olabileceği gösterilmiştir.

Sindirim sistemini yeniliyor, bağırsaklarınızı temizliyor! Vücuttaki tüm zehri atma gücüne sahip o meyve...

Enflamasyondan vücudu uzak tutmaya yardımcı olur.

Enflamasyon ele alınmadığında kalp hastalığı, tip 2 diyabet, kanser ve Alzheimer hastalığı gibi birçok kronik duruma katkıda bulunabilir. Nar yemek, artan kronik hastalık riski ile ilişkili kronik iltihabı önlemeye yardımcı olabilir.

Sindirim sistemini yeniliyor, bağırsaklarınızı temizliyor! Vücuttaki tüm zehri atma gücüne sahip o meyve...

Muhteşem bir özellik! Nar antikanser özelliğe sahiptir.

Bazı çalışmalar, nar meyvesi, meyve suyu ve yağındaki bileşiklerin kanser hücrelerinin vücutta yayılmalarını yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Akciğer, meme, prostat, deri ve kolon kanserlerinde anti-tümör etkisi olabileceğine değinilmiştir.

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