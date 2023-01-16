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Sindirim sisteminin en büyük düşmanı! Yediğiniz anda bağırsaklarda çürüme etkisi gösteren 4 besin

Genellikle zayıflamayla ilişkili olarak düşündüğümüz beslenme, aslında organların sağlıklı işlemesi için de temel faktörlerin başında geliyor. Fakat farkında olmadan tükettiğimiz bazı besinler, "ikinci beynimiz" de denilen bağırsakların işlevini büyük oranda bozarak genel vücut sağlığını kötü etkiliyor. İşte her yediğinizde ömrünüzden çalan o besinler...

Giriş Tarihi: 16.01.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 08:38
Sindirim sisteminin en büyük düşmanı! Yediğiniz anda bağırsaklarda çürüme etkisi gösteren 4 besin

Lifli bazı yiyeceklerin sindirimi iyileştirmeye ve dengeli bir bağırsağı desteklemeye yardımcı olabileceği gibi, diğer yiyecekler de ters bir etki gösterebilir.

Sindirim sisteminin en büyük düşmanı! Yediğiniz anda bağırsaklarda çürüme etkisi gösteren 4 besin

Kilo alımı, rahatsızlık ve yiyecekler oldukça zararlı olabilir. Ayrıca metabolizmayı da yavaşlatma faktörüne bağlıdır.

Sindirim sisteminin en büyük düşmanı! Yediğiniz anda bağırsaklarda çürüme etkisi gösteren 4 besin

Sindirim sorunlarını azaltmak için, yeme alışkanlıkları genel anlamda üst düzeyde tutmak büyük önem taşıyor.

Sindirim sisteminin en büyük düşmanı! Yediğiniz anda bağırsaklarda çürüme etkisi gösteren 4 besin

Özellikle belirli besin grupları, bağırsaklarınızda büyük hasarlara neden olabilir, genel sağlığı büyük oranda bozabilir. İşte kendinizi korumanız gereken o besinler…

Sindirim sisteminin en büyük düşmanı! Yediğiniz anda bağırsaklarda çürüme etkisi gösteren 4 besin

HAMUR İŞİ

Aşırıya kaçmadan tüketilebilecek bir kahvaltı seçeneği olsa da, simit, poğaça ve açma gibi kahvaltılık hamur işleri, genellikle en yoğun işlenmiş gıdalar arasında yer alır.

Bu da iyi bir bağırsak sağlığını isteyenler için tüketmemeleri gereken besinlerin başında geliyor. Üstelik yoğun kalori içermelerinin dışında, tok tutabilme kapasiteleri de oldukça düşüktür.

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