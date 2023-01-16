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Sindirim sisteminin en büyük düşmanı! Yediğiniz anda bağırsaklarda çürüme etkisi gösteren 4 besin
Sindirim sisteminin en büyük düşmanı! Yediğiniz anda bağırsaklarda çürüme etkisi gösteren 4 besin
Genellikle zayıflamayla ilişkili olarak düşündüğümüz beslenme, aslında organların sağlıklı işlemesi için de temel faktörlerin başında geliyor. Fakat farkında olmadan tükettiğimiz bazı besinler, "ikinci beynimiz" de denilen bağırsakların işlevini büyük oranda bozarak genel vücut sağlığını kötü etkiliyor. İşte her yediğinizde ömrünüzden çalan o besinler...
Giriş Tarihi: 16.01.2023 08:35
Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 08:38