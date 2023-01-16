Sindirim sisteminin en büyük düşmanı! Yediğiniz anda bağırsaklarda çürüme etkisi gösteren 4 besin

HAMUR İŞİ

Aşırıya kaçmadan tüketilebilecek bir kahvaltı seçeneği olsa da, simit, poğaça ve açma gibi kahvaltılık hamur işleri, genellikle en yoğun işlenmiş gıdalar arasında yer alır.

Bu da iyi bir bağırsak sağlığını isteyenler için tüketmemeleri gereken besinlerin başında geliyor. Üstelik yoğun kalori içermelerinin dışında, tok tutabilme kapasiteleri de oldukça düşüktür.