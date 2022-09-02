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Sinir sisteminin çöktüğünün habercisi! Eğer o kokuyu alamıyorsanız…

B12 vitamini vücudun sinir sistemini destekleyen önemli bir vitamindir. Düşüklüğü ise oldukça sinsi şekilde ciddi sorunlara yol açabilir. Ancak en belirtilerinin başında koku alma duyusundaki değişiklikler geliyor. Sağlıklı bir beslenme düzzeni içerisinde ihtiyacınız olan tüm besinleri almanız gerekmektedir. Aksi halde B12 vitaminin eksikliği hayati fonksiyonların bozulmasına neden olabilir.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 08:49
Sinir sisteminin çöktüğünün habercisi! Eğer o kokuyu alamıyorsanız…

B12 vitamini, kırmızı kan hücrelerinin yapımında, psikolojik işlevlere yardımcı olmada ve sağlıklı bir sinir sisteminin korunmasında büyük rol oynamaktadır.

Sinir sisteminin çöktüğünün habercisi! Eğer o kokuyu alamıyorsanız…

B12 eksikliğinin çeşitli belirtileri bulunmakla birlikte koku alma duyusundaki azalma sinir sisteminin tehlikeye girdiğinin habercisidir.

Sinir sisteminin çöktüğünün habercisi! Eğer o kokuyu alamıyorsanız…

SİNİR SİSTEMİNİN TEHLİKEYE GİRDİĞİNİ GÖSTEREN BELİRTİLER

El ve ayaklarda karıncalanma hissi

Sinir sisteminin çöktüğünün habercisi! Eğer o kokuyu alamıyorsanız…

El ve ayaklarda uyuşma

Sinir sisteminin çöktüğünün habercisi! Eğer o kokuyu alamıyorsanız…

Deri üzerinde kas titremeleri (örneğin göz kapağında)

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