Sinir sisteminin çöktüğünün habercisi! Eğer o kokuyu alamıyorsanız…
B12 vitamini vücudun sinir sistemini destekleyen önemli bir vitamindir. Düşüklüğü ise oldukça sinsi şekilde ciddi sorunlara yol açabilir. Ancak en belirtilerinin başında koku alma duyusundaki değişiklikler geliyor. Sağlıklı bir beslenme düzzeni içerisinde ihtiyacınız olan tüm besinleri almanız gerekmektedir. Aksi halde B12 vitaminin eksikliği hayati fonksiyonların bozulmasına neden olabilir.
Giriş Tarihi: 02.09.2022 08:44
Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 08:49