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Şişkinlik ve gazı bitirmenin yöntemi! Bir daha hissetmeyeceksiniz: Günde birkaç dakika...

Sindirim sisteminde oluşan gaz, şişkinlik hemen herkesin günlük hayatındaki zorlanmanın ana sebeplerinden biri olabiliyor. Yaygın bir sorun olan şişkinliğe dair çözüm ise 8 farklı adımdan geçiyor. Bir türlü bitmeyen şişkinlikten kolaylıkla kurtulabilirsiniz.