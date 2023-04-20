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Şişkinlik ve gazı bitirmenin yöntemi! Bir daha hissetmeyeceksiniz: Günde birkaç dakika...

Sindirim sisteminde oluşan gaz, şişkinlik hemen herkesin günlük hayatındaki zorlanmanın ana sebeplerinden biri olabiliyor. Yaygın bir sorun olan şişkinliğe dair çözüm ise 8 farklı adımdan geçiyor. Bir türlü bitmeyen şişkinlikten kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.04.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 12:54
Şişkinlik ve gazı bitirmenin yöntemi! Bir daha hissetmeyeceksiniz: Günde birkaç dakika...

Herhangi bir şişkinlik sorunu yaşıyorsanız, kendi kendinize tedavi etmeye çalışmadan önce altında yatan sebebin tespiti için öncelikle mutlaka bir doktora gitmeniz gerekiyor.

Şişkinlik ve gazı bitirmenin yöntemi! Bir daha hissetmeyeceksiniz: Günde birkaç dakika...

Herhangi bir kronik rahatsızlıktan kaynaklanmayan şişkinlikleri ise; birkaç değişim ile çözebilirsiniz. İşte şişkinliğin çözümü 8 adım…

Şişkinlik ve gazı bitirmenin yöntemi! Bir daha hissetmeyeceksiniz: Günde birkaç dakika...

YÜRÜYÜŞE ÇIKMAYI DENEYİN

Düzenli fiziksel aktivite yapmak bağırsak hareketlerini iyileştirebilir ve gazın salınmasına yardımcı olarak kabızlığı önleyebilir ve şişkinliği azaltabilir. Kısa bir yürüyüş bile sindirim rahatlığını arttırmada ve mide rahatsızlığını hafifletmede faydalı olabilir.

Şişkinlik ve gazı bitirmenin yöntemi! Bir daha hissetmeyeceksiniz: Günde birkaç dakika...

İlk etapta kabızlık ve şişkinlik ile ilgili sorunların ortaya çıkmasını önlemek için düzenli fiziksel aktivite günlük rutinlere dahil edilmelidir. Egzersizi bir alışkanlık haline getirerek, sağlıklı bağırsak hareketlerini koruyabilir ve şişkinlikle ilişkili rahatsızlık yaşama olasılığını azaltabilirsiniz.

Şişkinlik ve gazı bitirmenin yöntemi! Bir daha hissetmeyeceksiniz: Günde birkaç dakika...

KENDİ KENDİNİZE KARIN MASAJI YAPIN

Şişkinlik için rahatlama sağlayabilecek bir kendi kendine masaj tekniği olarak, elinizi sağ kalça kemiğinizin üzerine yerleştirmeyi ve saat yönünde yavaşça göğüs kafenize doğru hareket ettirebilirsiniz.

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