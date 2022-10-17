Roza
Galeri
Roza Sağlık
Sivilce sandığınız o belirti cilt kanserinin en büyük habercisi! Khloe Kardashian'ın kendisinde fark ettiği o işaret...
Sivilce sandığınız o belirti cilt kanserinin en büyük habercisi! Khloe Kardashian'ın kendisinde fark ettiği o işaret...
Khloé Kardashian son zamanlarda gündemde olan en tanınmış isimlerden biri. Ancak son zamanlarda yüzünde görülen bandaj, çokça ilgi çekti ve çeşitli spekülasyonlara nede oldu. Realite yıldızı, sosyal medya hesabında ise cilt kanserine yakalandığını açıkladı. Fark ettiği belirtileri ise şöyle açıkladı…
Giriş Tarihi: 17.10.2022 15:45
Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 15:51