Sivilce sandığınız o belirti cilt kanserinin en büyük habercisi! Khloe Kardashian’ın kendisinde fark ettiği o işaret...

Dr. Babak Azizzadeh"Bu nedenle, yüz tümörleri birçok farklı biçimde oluşabilir, ancak en yaygın olanı bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom ve melanomlar olan cilt kanserleridir. Ancak bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom çok daha yaygındır ve daha kolay tedavi edilebilir ve iyileştirilebilir. Melanomlar çok daha tehlikelidir ve metastaz yapabilecekleri gibi vücudun diğer bölgelerine yayılabileceklerinden hayatı tehdit edebilir. Ancak bazal hücreli kanser en yaygın olanıdır ve küçükse sadece çıkarılarak tedavi edilebilir. Ancak çoğu zaman tedavi şekli, tümörün çıkarıldığı ve etrafındaki mikroskobik tabakaların bulunduğu farklı bir tekniktir. Böylece çıkarılan doku miktarını en aza indirirsiniz ve daha sonra ya hemen ya da daha sonraki bir zamanda rekonstrüksiyon yapılır Çoğu ameliyat cilt kanseri dermatologları tarafından yapılır ve rekonstrüksiyon genellikle dermatologlar veya plastik cerrahlar tarafından yapılır."