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Sivilce sandığınız o belirti cilt kanserinin en büyük habercisi! Khloe Kardashian'ın kendisinde fark ettiği o işaret...

Khloé Kardashian son zamanlarda gündemde olan en tanınmış isimlerden biri. Ancak son zamanlarda yüzünde görülen bandaj, çokça ilgi çekti ve çeşitli spekülasyonlara nede oldu. Realite yıldızı, sosyal medya hesabında ise cilt kanserine yakalandığını açıkladı. Fark ettiği belirtileri ise şöyle açıkladı…

Giriş Tarihi: 17.10.2022 15:45 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 15:51
Sivilce sandığınız o belirti cilt kanserinin en büyük habercisi! Khloe Kardashian’ın kendisinde fark ettiği o işaret...

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Khloe Kardashian: "Yüzümde küçük bir şişlik fark ettim ancak başta sadece sivilce sandım. Geçmediğini fark ettikten 7 ay sonra biyopsi ile aldırmaya karar verdim." dedi. "Birkaç gün sonra yüzümdeki tümörü çıkarmak için acil bir ameliyat olmam gerektiği söylendi" diye paylaştı.

Sivilce sandığınız o belirti cilt kanserinin en büyük habercisi! Khloe Kardashian’ın kendisinde fark ettiği o işaret...

İyi bir cerraha gittiğini ve ailesi ile çevresinden çokça destek gören Khloe Kardashian, daha önce de melanomu olduğunu ve bu duruma hazırlıklı olduğunu söyledi. Ek olarak Amerikan Dermatoloji Derneği Akademisi'ne göre cilt kanseri önde gelen bir ölüm nedenidir. ABD'de her gün yaklaşık 9.500 kişiye cilt kanseri teşhisi konduğu tahmin edilmektedir. Ancak, ultraviyole ışınlarına maruz kalma sürenizi azaltarak ve güneş kremi kullanarak da önlenebilir. Dermatolog Julie Karen, "Cilt kanseri ABD'de en yaygın kanserdir ve son yıllarda görülme sıklığında çarpıcı artışlar yaşanmıştır. Neyse ki, erken yakalandığında, melanom dahil tüm cilt kanseri türleri tamamen tedavi edilebilir" dedi.

Sivilce sandığınız o belirti cilt kanserinin en büyük habercisi! Khloe Kardashian’ın kendisinde fark ettiği o işaret...

YÜZ TÜMÖRLERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Pediatrik dermatoloji ve kozmetik cerrahi direktörü Karan Lal, "Tanım gereği cilt kanserleri tümördür, ancak ciltteki tüm tümörler kanser değildir. Tümör büyüme için süslü bir kelimedir. Tümörler iyi huylu (tehlikesiz) veya kötü huylu olabilir."

Sivilce sandığınız o belirti cilt kanserinin en büyük habercisi! Khloe Kardashian’ın kendisinde fark ettiği o işaret...

Dr. Babak Azizzadeh"Bu nedenle, yüz tümörleri birçok farklı biçimde oluşabilir, ancak en yaygın olanı bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom ve melanomlar olan cilt kanserleridir. Ancak bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom çok daha yaygındır ve daha kolay tedavi edilebilir ve iyileştirilebilir. Melanomlar çok daha tehlikelidir ve metastaz yapabilecekleri gibi vücudun diğer bölgelerine yayılabileceklerinden hayatı tehdit edebilir. Ancak bazal hücreli kanser en yaygın olanıdır ve küçükse sadece çıkarılarak tedavi edilebilir. Ancak çoğu zaman tedavi şekli, tümörün çıkarıldığı ve etrafındaki mikroskobik tabakaların bulunduğu farklı bir tekniktir. Böylece çıkarılan doku miktarını en aza indirirsiniz ve daha sonra ya hemen ya da daha sonraki bir zamanda rekonstrüksiyon yapılır Çoğu ameliyat cilt kanseri dermatologları tarafından yapılır ve rekonstrüksiyon genellikle dermatologlar veya plastik cerrahlar tarafından yapılır."

Sivilce sandığınız o belirti cilt kanserinin en büyük habercisi! Khloe Kardashian’ın kendisinde fark ettiği o işaret...

CİLT TÜMÖRÜNE SAHİP OLDUĞUNUZUN İŞARETİ

Doktor Lal şöyle açıklıyor: "Hastaları cilt kanseri ve büyümeler hakkında eğitirken, şunu fark ederlerse dikkat etmelerini tavsiye ediyorum: iyileşmeyen bir cilt büyümesi (bazal hücreli cilt kanserinin bir işareti olabilir), ağrılı yumru (bir skuamöz hücreli cilt kanseri belirtisi), değişen ben veya büyük bir ten rengi kahverengi leke."

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