Sivilceleri kökünden kurutuyor! İşte cilde iyi gelen mucizevi gıdalar...

Pandemi sürecinde kullanılan maskelerden dolayı ciltte sivilce oranı artmaya başladı. Maskeden dolayı havasız kalan cilt akne oluşumuna yatkın oluyor. Maskenin dışından tüketilen besinler de sivilce oluşumunu tetikleyerek kötü bir görünüm oluşmasına neden oluyor. Peki hangi besinler cildi etkileyerek güzelleştiriyor? Hangi besinler sivilce oluşumunu artırıyor? İşte sivilceye neden olan ve cilde faydalı olabilecek mucizevi gıdalar...
Sağlıklı beslenme listelerinde önerilen sebzeleri, meyveleri tüketiyorsanız cildiniz ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri tam olarak alarak daha pürüzsüz ve parlak görünecektir.
Sivilce oluşumunu önlemek için gıdalar dışında öne çıkan noktalar cildi düzenli olarak temizlemek, nemlendirmek ve bol bol su içmek.
Sivilcelerin nedeni tümüyle tüketilen gıdalar değil. Stres, uyku düzeninin bozulması, yorgunluk nedeniyle artan testosteron (Erkeklik hormonu olarak bilinir ancak kadınlarda da bulunur) hormonu sivilceye yol açabilir.