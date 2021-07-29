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Sivilceleri kökünden kurutuyor! İşte cilde iyi gelen mucizevi gıdalar...

Pandemi sürecinde kullanılan maskelerden dolayı ciltte sivilce oranı artmaya başladı. Maskeden dolayı havasız kalan cilt akne oluşumuna yatkın oluyor. Maskenin dışından tüketilen besinler de sivilce oluşumunu tetikleyerek kötü bir görünüm oluşmasına neden oluyor. Peki hangi besinler cildi etkileyerek güzelleştiriyor? Hangi besinler sivilce oluşumunu artırıyor? İşte sivilceye neden olan ve cilde faydalı olabilecek mucizevi gıdalar...

Giriş Tarihi: 29.07.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 08:59 PAYLAŞ