Sivilceleriniz vücudunuzda ne olup bittiğini anlatıyor! Peki sivilceleriniz size vücudunuz hakkında ne söylüyor?

1. AĞIZ ÇEVRESİ

Ağzınızın çevresine, hormonların ve genetiğin yanı sıra sıklıkla cep telefonu, kask ya da müzik enstrümanı temas etmesi sivilce oluşmasına sebep olabilir. Yüz bakım ürünleri ve farklı kozmetik ürünleri de bu bölgede sivilce oluşmasına neden olabilir.

Eğer çok sık ağız çevresinde sivilceniz çıkıyorsa dermatoloğa görünmelisiniz.

Ağzınızın çevresinde oluşacak sivilceleri önlemek istiyorsanız, cildinizi günde iki kez olacak şekilde nazikçe ve hafif bir temizleyiciyle temizleyin.

Makyaj malzemeleri kullanırken yağ içermeyen ve gözenekleri tıkamayan makyaj malzemeleri kullanmaya özen gösterin.