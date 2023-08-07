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Sivilceleriniz vücudunuzda ne olup bittiğini anlatıyor! Peki sivilceleriniz size vücudunuz hakkında ne söylüyor?
Sivilceleriniz vücudunuzda ne olup bittiğini anlatıyor! Peki sivilceleriniz size vücudunuz hakkında ne söylüyor?
Sivilceler, vücunuzda ne olup bittiğinden hangi sağlık sorunlarına sahip olduğunuza kadar bilgi verebilir. Genellikle kolaylıkla değiştirebileceğiniz hayat tarzı alışkanlıklarınızdan kaynaklanır. Yapmanız gereken şey sivilcenizin oluşmasına sebep olan problemi bulmak ve uygun şekilde önlem almak. Biz de sizin için yapabileceklerinizi araştırdık.
Giriş Tarihi: 07.08.2023 16:17
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 16:27