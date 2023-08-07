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Sivilceleriniz vücudunuzda ne olup bittiğini anlatıyor! Peki sivilceleriniz size vücudunuz hakkında ne söylüyor?

Sivilceler, vücunuzda ne olup bittiğinden hangi sağlık sorunlarına sahip olduğunuza kadar bilgi verebilir. Genellikle kolaylıkla değiştirebileceğiniz hayat tarzı alışkanlıklarınızdan kaynaklanır. Yapmanız gereken şey sivilcenizin oluşmasına sebep olan problemi bulmak ve uygun şekilde önlem almak. Biz de sizin için yapabileceklerinizi araştırdık.

Giriş Tarihi: 07.08.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 16:27
Sivilceleriniz vücudunuzda ne olup bittiğini anlatıyor! Peki sivilceleriniz size vücudunuz hakkında ne söylüyor?

Sivilceler, vücunuzda ne olup bittiğinden hangi sağlık sorunlarına sahip olduğunuza kadar bilgi verebilir. Genellikle kolaylıkla değiştirebileceğiniz hayat tarzı alışkanlıklarınızdan kaynaklanır. Yapmanız gereken şey sivilcenizin oluşmasına sebep olan problemi bulmak ve uygun şekilde önlem almak. Biz de sizin için yapabileceklerinizi araştırdık.

Sivilceleriniz vücudunuzda ne olup bittiğini anlatıyor! Peki sivilceleriniz size vücudunuz hakkında ne söylüyor?

Yaş ve cinsiyet fark etmeksizin herkeste sıklıkla sivilce görülebilir. Sivilceler, bazen canınızı acıtabilir ve rahatsız edebilir. Neden vücudunuzun bir yerinde sürekli olarak sivilce çıkarken, diğer yerlerinde asla çıkmaz? İşte cevabı…

Sivilceleriniz vücudunuzda ne olup bittiğini anlatıyor! Peki sivilceleriniz size vücudunuz hakkında ne söylüyor?

1. AĞIZ ÇEVRESİ

Ağzınızın çevresine, hormonların ve genetiğin yanı sıra sıklıkla cep telefonu, kask ya da müzik enstrümanı temas etmesi sivilce oluşmasına sebep olabilir. Yüz bakım ürünleri ve farklı kozmetik ürünleri de bu bölgede sivilce oluşmasına neden olabilir.

Eğer çok sık ağız çevresinde sivilceniz çıkıyorsa dermatoloğa görünmelisiniz.

Ağzınızın çevresinde oluşacak sivilceleri önlemek istiyorsanız, cildinizi günde iki kez olacak şekilde nazikçe ve hafif bir temizleyiciyle temizleyin.

Makyaj malzemeleri kullanırken yağ içermeyen ve gözenekleri tıkamayan makyaj malzemeleri kullanmaya özen gösterin.

Sivilceleriniz vücudunuzda ne olup bittiğini anlatıyor! Peki sivilceleriniz size vücudunuz hakkında ne söylüyor?

2.BURUN ÜSTÜNDEKİ SİVİLCELER

Burun üstü sivilcenin en yaygın olarak görüldüğü yerdir.

Bunun sebebi ise burunda yer alan gözeneklerin daha büyük olmasından kaynaklıdır.

Daha büyük olan gözenekler, bakteri ve kirlerin bu alanı tıkamasını kolaylaştırır.

Ayrıca burun yağlı bir cilde sahip olduğu için akneye karşı savunmasızdır.

Burundaki sivilceler; stres, beslenme veya bazı kullanılan ilaçlardan kaynaklı olabilir.

Fakat en yaygın sebebi bu bölgedeki yetersiz hijyendir.

Sivilceleriniz vücudunuzda ne olup bittiğini anlatıyor! Peki sivilceleriniz size vücudunuz hakkında ne söylüyor?

3. ALINDA YER ALAN SİVİLCELER

Alında yer alan sivilcelerin en temel sebebi, ciltteki fazla yağın gözeneklerde birikerek tıkanmaya neden olmasıdır.

Bu durum, ciltte sivilcelerin yanı sıra siyah noktaların da oluşmasına yol açabilir.

Eğer saçınız yağlıysa, bu yağ alnınıza bulaşarak alnınızda yer alan gözenekleri tıkayabilir.

Kullandığınız bol yağlı saç ürünleri, jeller; cildinize ekstra yağ bırakabilecekleri için alnınızda sivilce oluşumunu tetikleyebilir.

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