Roza
Galeri
Roza Sağlık
Sivrisineklerin sürekli sizi ısırmasının altında öyle bir neden var ki... Çok şaşıracaksınız
Sivrisineklerin sürekli sizi ısırmasının altında öyle bir neden var ki... Çok şaşıracaksınız
Muhtemelen hepimiz hayatımızda en az bir defa sivrisinekler tarafından ısırılmışızdır. Ve o ısırığın ardında bıraktığı kırmızı ve kaşıntılı deriye aşinayız. Aslında sivrisinek ısırıkları çok kısa süre içerisinde kaybolan ufak yaralardır. Peki siz ya da çevrenizdeki biri, neden diğerlerinden daha çok sivrisinek ısırıklarına maruz kaldığınızı düşündünüz mü? İşte sivrisineklerin özellikle belirli kişileri daha çok ısırmasının nedeni…
Giriş Tarihi: 17.09.2022 15:09
Güncelleme Tarihi: 17.09.2022 15:19