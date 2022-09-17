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Sivrisineklerin sürekli sizi ısırmasının altında öyle bir neden var ki... Çok şaşıracaksınız

Muhtemelen hepimiz hayatımızda en az bir defa sivrisinekler tarafından ısırılmışızdır. Ve o ısırığın ardında bıraktığı kırmızı ve kaşıntılı deriye aşinayız. Aslında sivrisinek ısırıkları çok kısa süre içerisinde kaybolan ufak yaralardır. Peki siz ya da çevrenizdeki biri, neden diğerlerinden daha çok sivrisinek ısırıklarına maruz kaldığınızı düşündünüz mü? İşte sivrisineklerin özellikle belirli kişileri daha çok ısırmasının nedeni…

Giriş Tarihi: 17.09.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022 15:19
Sivrisineklerin sürekli sizi ısırmasının altında öyle bir neden var ki... Çok şaşıracaksınız

Sivrisineklerin sizi daha çok ısırmasının sebebi şu faktörlerde saklı olabilir;

Sivrisineklerin sürekli sizi ısırmasının altında öyle bir neden var ki... Çok şaşıracaksınız

KARBONDİOKSİT

Nefes verdiğimizde hepimiz ortama karbondioksit salarız. Ayrıca, egzersiz gibi daha aktif olduğumuzda daha fazla karbondioksit üretiriz.

Sivrisineklerin sürekli sizi ısırmasının altında öyle bir neden var ki... Çok şaşıracaksınız

Sivrisinekler, ortamlarındaki karbondioksitteki değişiklikleri algılayabilir. Araştırmalar, farklı sivrisinek türlerinin karbondioksite farklı tepkiler verebildiğini göstermiştir.

Sivrisineklerin sürekli sizi ısırmasının altında öyle bir neden var ki... Çok şaşıracaksınız

Karbondioksitte meydana gelen bir artış, sivrisinekleri yakınlarda potansiyel bir konağın olduğu konusunda uyarabilir.

Sivrisineklerin sürekli sizi ısırmasının altında öyle bir neden var ki... Çok şaşıracaksınız

Sivrisinek de buna uygun olarak o bölgeye doğru hareket edecektir.

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