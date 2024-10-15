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Sosyal medyada viral oldu doktor uyardı! Denemeyin bile, derin izlere ve yanıklara sebep oluyor…

Hemen hemen herkes hayatında bir defa da olsa sivilce sorunu ile karşılaşmıştır. Sivilceler, hormonal değişiklikler, sağlıksız beslenme ve yanlış cilt bakımı gibi çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelir. Sivilceleri iyileştirmek ve sivilce oluşumunun önüne geçmek için çeşitli bakımlar yapılabilir. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden bazı kullanıcılar 'sivilceleri yok etme' akımı ortaya çıkardılar. Bu akımda kullanıcılar, her gün bir diş sarımsak yutmaya ve ciltteki sivilcelerin üzerine çiğ sarımsak sürmeye başladılar. Sosyal medyada uygulanan sarımsak bakım akımını Uzman Dermatolog Ayşe Pekdemir Şen'e sorduk. Dermatolog Şen, "kimyasal yanığa sebep olabilir" diyerek ciddi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 15.10.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:37
Sosyal medyada viral oldu doktor uyardı! Denemeyin bile, derin izlere ve yanıklara sebep oluyor…

Her ne kadar düzenli olarak cildinizi temizleyip cilt bakımı yapsanızda bazı durumlarda sivilce oluşumunun önüne geçemiyor ve çeşitli yollara başvuruyor olabilirsiniz. Çeşitli yollardan biri de son dönemde sosyal medyada popüler olan sarımsak akımı olabilir ancak, bu akım ile ilgili Uzman Dermatolog Ayşe Pekdemir Şen, kullanıcılara ciddi uyarılarda bulundu.

Sosyal medyada viral oldu doktor uyardı! Denemeyin bile, derin izlere ve yanıklara sebep oluyor…

Şen sivilce oluşumu ile ilgili, "Sivilce oluşumuna bakıldığında; gözeneklerde yağ üretimin artması, bakterilerin çoğalması, gözeneklerin tıkanması sonucu nihayetinde iltihapla oluşmaktadır. Sivilce sürecini gözeneklerdeki yağ üretimi başlattığından dolayı yağlı alanlarda, özellikle de T bölgesinde sivilce artışını daha sık görmekteyiz. Bunun dışında alın, yanak dış kenarlar, ağız çevresi, çene, boyun, omuz ve sırt gibi alanlarda da görülmektedir." dedi.

Sosyal medyada viral oldu doktor uyardı! Denemeyin bile, derin izlere ve yanıklara sebep oluyor…

CİLDE DİREKT TEMASI LEKE VE İZ OLUŞUMUNA NEDEN OLABİLİR

Uzman Dermatolog Ayşe Pekdemir Şen, "Sarımsak antimikrobiyal, antienflamatuar ve antioksidan açıdan zengin bir besindir. Bu nedenle akne tedavisinde kullanılması mantıklı olabilir ancak, sivilcenin üzerine direkt sürülmesini kesinlikle önermiyoruz." dedi.

Sosyal medyada viral oldu doktor uyardı! Denemeyin bile, derin izlere ve yanıklara sebep oluyor…

Sarımsağın cilt üzerindeki sivilceye direkt teması sonucu oluşabilecek olan durumlara dikkat çeken Şen, "İrritasyon ve kimyasal yanık oluşturarak lekelere ve izlere neden olabilir. Meydana gelen leke ve izin tedavisi ise akne tedavisine göre çok daha uzun ve zordur." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada viral oldu doktor uyardı! Denemeyin bile, derin izlere ve yanıklara sebep oluyor…

DÜZENLİ SARIMSAK TÜKETİLEBİLİR

Sarımsağın cilde sürülmesinin sakıncalı olabileceğini ifade eden Uzman dermatolog. "Sarımsağın gıda olarak, özellikle de sabahları bir diş olacak şekilde tüketilmesi kronik iltihaplı hastalıklarda inflamasyon kontrol altına alınmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle şiddetli akne problemi yaşayan kişilerde medikal tedavinin yanında düzenli olarak sarımsak tüketilebilir." dedi.

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