Sosyal medyada viral oldu doktor uyardı! Denemeyin bile, derin izlere ve yanıklara sebep oluyor…
Hemen hemen herkes hayatında bir defa da olsa sivilce sorunu ile karşılaşmıştır. Sivilceler, hormonal değişiklikler, sağlıksız beslenme ve yanlış cilt bakımı gibi çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelir. Sivilceleri iyileştirmek ve sivilce oluşumunun önüne geçmek için çeşitli bakımlar yapılabilir. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden bazı kullanıcılar 'sivilceleri yok etme' akımı ortaya çıkardılar. Bu akımda kullanıcılar, her gün bir diş sarımsak yutmaya ve ciltteki sivilcelerin üzerine çiğ sarımsak sürmeye başladılar. Sosyal medyada uygulanan sarımsak bakım akımını Uzman Dermatolog Ayşe Pekdemir Şen'e sorduk. Dermatolog Şen, "kimyasal yanığa sebep olabilir" diyerek ciddi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 15.10.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:37