Sosyal medyada viral oldu doktor uyardı! Denemeyin bile, derin izlere ve yanıklara sebep oluyor…

Her ne kadar düzenli olarak cildinizi temizleyip cilt bakımı yapsanızda bazı durumlarda sivilce oluşumunun önüne geçemiyor ve çeşitli yollara başvuruyor olabilirsiniz. Çeşitli yollardan biri de son dönemde sosyal medyada popüler olan sarımsak akımı olabilir ancak, bu akım ile ilgili Uzman Dermatolog Ayşe Pekdemir Şen, kullanıcılara ciddi uyarılarda bulundu.