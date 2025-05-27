Sürekli aldığı kokuyu önemsemedi kanser olduğunu öğrendi! Meğer ilk belirtisi…
Hepimizin başına en az bir defa gelmiştir. Burnumuza gelen kokuyu tanıyamayıp yanımızdakilere "Bu kokuyu sizde alıyor musunuz?" diye sormuşuzdur. Ancak, eğer bu durum sıklıkla devam ediyorsa ve burnunuza sürekli aynı koku geliyorsa dikkatli olmanız gereken bir hastalık var. 61 yaşındaki üç çocuk annesi kadın, sürekli olarak duyduğu bu kokuyu önemsemeyerek ölümcül hastalığının geç teşhis edilmesine neden oldu. Peki burnumuza gelen hangi koku hastalığın habercisi olabilir? İşte detayları…
Giriş Tarihi: 27.05.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:49