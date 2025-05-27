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Sürekli aldığı kokuyu önemsemedi kanser olduğunu öğrendi! Meğer ilk belirtisi…

Hepimizin başına en az bir defa gelmiştir. Burnumuza gelen kokuyu tanıyamayıp yanımızdakilere "Bu kokuyu sizde alıyor musunuz?" diye sormuşuzdur. Ancak, eğer bu durum sıklıkla devam ediyorsa ve burnunuza sürekli aynı koku geliyorsa dikkatli olmanız gereken bir hastalık var. 61 yaşındaki üç çocuk annesi kadın, sürekli olarak duyduğu bu kokuyu önemsemeyerek ölümcül hastalığının geç teşhis edilmesine neden oldu. Peki burnumuza gelen hangi koku hastalığın habercisi olabilir? İşte detayları…

Giriş Tarihi: 27.05.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:49
Sürekli aldığı kokuyu önemsemedi kanser olduğunu öğrendi! Meğer ilk belirtisi…

Henüz farkında olmadığımız hastalıklar konusunda bizleri ilk uyaran belirtilerdir. Hastalıklar kendini yalnızca baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık gibi semptomlarla değil aynı zamanda tat veya koku duyusundaki olumsuz etkileriyle de belli edebilir.

Sürekli aldığı kokuyu önemsemedi kanser olduğunu öğrendi! Meğer ilk belirtisi…

BURNUNUZA BU KOKU GELİYORSA DİKKAT

61 yaşındaki Fiona Charles, geçtiğimiz yaz ayından beri burnuna gelen yanık yemek kokusunu başlarda önemsemedi. Ancak daha sonra burnuna gelen bu kokunun arkasındaki asıl gerçeği öğrendi.

Sürekli aldığı kokuyu önemsemedi kanser olduğunu öğrendi! Meğer ilk belirtisi…

Burnuna gelen bu yanık yemek kokusunu uzun süre göz ardı eden Charles ve ailesi için acı gerçek, aldığı bu kokunun yanına kalp atışlarında aşırı hızlanma ve vücudunun normalden fazla ısındığını fark etmesiyle ortaya çıktı.

Sürekli aldığı kokuyu önemsemedi kanser olduğunu öğrendi! Meğer ilk belirtisi…

Emekli ilkokul öğretmeni ve üç çocuk annesi olan Charles, ilk başlarda kalp çarpıntılarının daha çok mini bir felcin işareti olduğunu ve daha büyük bir felce yol açabileceğini düşünerek doktoruna başvurdu.

Sürekli aldığı kokuyu önemsemedi kanser olduğunu öğrendi! Meğer ilk belirtisi…

ACI GERÇEK BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Charles, endişelerinin sonuç bulabilmesi için doktoruna başvurdu ve 2024 yılında bir MR testi yaptırdı.

Sürekli aldığı kokuyu önemsemedi kanser olduğunu öğrendi! Meğer ilk belirtisi…

Yaptırdıkları test acı gerçeği ortaya çıkardı. Test sonucunda görüldüğü üzere Charles, glioblastoma isimli bir beyin kanseri türüne yakalanmıştı.

Sürekli aldığı kokuyu önemsemedi kanser olduğunu öğrendi! Meğer ilk belirtisi…

Glioblastoma, 5 yıl içerisinde hastaların %95'ini öldüren en ölümcül kanser türlerinden biridir. Uzmanlara göre bu hastalığa sahip olan hastaların yalnızca dörtte biri bir yıldan fazla yaşayabiliyor.

Sürekli aldığı kokuyu önemsemedi kanser olduğunu öğrendi! Meğer ilk belirtisi…

Frances, şimdilerde tedavisinin son aşamalarını gerçekleştiriyor ve beyin tümörüne sahip olan diğer kişiler için çeşitli maratonlara katılarak farkındalık oluşturmak çabalıyor.

Sürekli aldığı kokuyu önemsemedi kanser olduğunu öğrendi! Meğer ilk belirtisi…

BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Beyin tümörü; uzun süren şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma, çift görme gibi aniden gelişen görüş bozuklukları gibi semptomların yanında unutkanlık, kol ve bacaklarda güç kaybı, koku ve tat alma duyusunda görülen değişikliklerle kendini belli eden ölümcül bir kanser türüdür.

Sürekli aldığı kokuyu önemsemedi kanser olduğunu öğrendi! Meğer ilk belirtisi…

Beynin içindeki veya yakınındaki hücrelerin DNA'larında değişiklik olması durumunda meydana gelen beyin tümörünün erken teşhisi tedavisi açısından oldukça önemlidir.