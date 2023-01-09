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Sürekli uykulu olma hali o vitamin eksikliğinin habercisi! Yorgunluktan göz açtırmıyor…
Sürekli uykulu olma hali o vitamin eksikliğinin habercisi! Yorgunluktan göz açtırmıyor…
Kış aylarının gelmesiyle birlikte günün aydınlık saatleri ve güneşe maruz kaldığımız süre giderek azalıyor. Özellikle Eylül ile Mart ayları arasında yeterli miktarda güneş alamamak, D vitamini eksikliğine neden olaibliyor. Bu durumun sonucunda ise bireylerde raşitizm, kas zayıflığı, uyku düzeni bozukluğu, saç dökülmesi ve ruh hali değişiklikleri meydana gelebiliyor. Peki ne kadar D vitamini almayılız ve D vitamini nelerde bulunur? Tüm detayları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:05
Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:10