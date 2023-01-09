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Sürekli uykulu olma hali o vitamin eksikliğinin habercisi! Yorgunluktan göz açtırmıyor…

Kış aylarının gelmesiyle birlikte günün aydınlık saatleri ve güneşe maruz kaldığımız süre giderek azalıyor. Özellikle Eylül ile Mart ayları arasında yeterli miktarda güneş alamamak, D vitamini eksikliğine neden olaibliyor. Bu durumun sonucunda ise bireylerde raşitizm, kas zayıflığı, uyku düzeni bozukluğu, saç dökülmesi ve ruh hali değişiklikleri meydana gelebiliyor. Peki ne kadar D vitamini almayılız ve D vitamini nelerde bulunur? Tüm detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:10
Sürekli uykulu olma hali o vitamin eksikliğinin habercisi! Yorgunluktan göz açtırmıyor…

Uzmanlar D vitamini eksikliğinin neden olduğu en belirgin olan uyku düzenindeki bozulmalar ve ruh hali değişiklikleri konusunda uyardı.

Sürekli uykulu olma hali o vitamin eksikliğinin habercisi! Yorgunluktan göz açtırmıyor…

Vitaminler ve mineraller vücudumuz için gereklidir. Bazı vitamin ve minerallerin eksikliği kendimizi olmadan yorgun veya bitkin hissetmemize ve hatta hastalıklara karşı savunmasız kalmamıza neden olabilir. Bir uzman, özellikle bir vitamin eksikliğinin sonuçları hakkında çeşitli uyarılarda bulundu.

Sürekli uykulu olma hali o vitamin eksikliğinin habercisi! Yorgunluktan göz açtırmıyor…

Eczacı Scott McDougall, D vitamininin önemini vurguladı.

Sürekli uykulu olma hali o vitamin eksikliğinin habercisi! Yorgunluktan göz açtırmıyor…

"Vücudun ana D vitamini kaynağı doğrudan güneş ışığıdır" diye açıkladı.

Sürekli uykulu olma hali o vitamin eksikliğinin habercisi! Yorgunluktan göz açtırmıyor…

"D vitamini, hem kemikleri, dişleri ve kasları sağlıklı tutmak hem de güçlü bir bağışıklık sistemini sürdürmek için gerekli olan vücuttaki kalsiyum ve fosfat miktarını düzenlemeye yardımcı olur."

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