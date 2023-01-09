Sürekli uykulu olma hali o vitamin eksikliğinin habercisi! Yorgunluktan göz açtırmıyor…

Vitaminler ve mineraller vücudumuz için gereklidir. Bazı vitamin ve minerallerin eksikliği kendimizi olmadan yorgun veya bitkin hissetmemize ve hatta hastalıklara karşı savunmasız kalmamıza neden olabilir. Bir uzman, özellikle bir vitamin eksikliğinin sonuçları hakkında çeşitli uyarılarda bulundu.