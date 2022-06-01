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Suyu bu şekilde içmek iltihaplanmaya neden oluyor! İşte su içmek için en doğru zaman...
Suyu bu şekilde içmek iltihaplanmaya neden oluyor! İşte su içmek için en doğru zaman...
Günlük olarak yeterli miktarda sıvı alımının önemini artık hepimiz biliyoruz. Su hayati bir besin olarak böbreklerin düzgün çalışmasını, zararlı maddelerin dışarı atılmasını, hücrelerin beslenmesini ve hatta vücut ısısının düzenlenmesini sağlar. Ancak suyu içmek için en ideal zamandan hiç bahsedilmez. Bu nedenle sizler için bu yazıda su içmek için en ideal zamanı sizler için açıklıyoruz.
Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:13
Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 09:36