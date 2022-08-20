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Tabağınızdaki gizli düşman! Asla tüketmemeniz gereken en zararlı besin

Yemek yemek her gün yaptığımız sıradan bir eylem… Ancak tükettiğimiz gıdalar yaşam süremizden sahip olduğumuz hastalıklara kadar birçok farklı şekilde bizi etkiliyor. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, zararlı gıdalardan uzak durmak bu nedenle büyük önem taşıyor. Çünkü tükettiğimiz sağlıksız besinler ne kadar az porsiyonlarda da olsa sağlığımıza ciddi oranda zarar verebiliyor. Bu nedenle kesinlikle uzak durmanız gereken gıdaları sizler için bir araya derledik.

Giriş Tarihi: 20.08.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 09:30
Tabağınızdaki gizli düşman! Asla tüketmemeniz gereken en zararlı besin

MARGARİN

Margarin içerdiği yüksek trans yağ miktarı nedeniyle kalp hastalıklarıyla ilişkilidir.

Tabağınızdaki gizli düşman! Asla tüketmemeniz gereken en zararlı besin

Diğer bir zararı ise emziren anneler üzerindedir.

Tabağınızdaki gizli düşman! Asla tüketmemeniz gereken en zararlı besin

Anneler margarin tükettiğinde içerisinde bulunan trans yağlar sütün kalitesini de düşürmektedir.

Tabağınızdaki gizli düşman! Asla tüketmemeniz gereken en zararlı besin

Ek olarak tüm bireylerde küçük miktarda bile margarin tüketmek insülin seviyesinin çok yükselmesine yol açar.

Tabağınızdaki gizli düşman! Asla tüketmemeniz gereken en zararlı besin

GAZLI İÇECEKLER

Gazlı su, aromalar ve tatlandırıcılar dünya çapında popüler olan gazlı içeceklerin ana üç bileşenidir.

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