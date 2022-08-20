Tabağınızdaki gizli düşman! Asla tüketmemeniz gereken en zararlı besin
Yemek yemek her gün yaptığımız sıradan bir eylem… Ancak tükettiğimiz gıdalar yaşam süremizden sahip olduğumuz hastalıklara kadar birçok farklı şekilde bizi etkiliyor. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, zararlı gıdalardan uzak durmak bu nedenle büyük önem taşıyor. Çünkü tükettiğimiz sağlıksız besinler ne kadar az porsiyonlarda da olsa sağlığımıza ciddi oranda zarar verebiliyor. Bu nedenle kesinlikle uzak durmanız gereken gıdaları sizler için bir araya derledik.
Giriş Tarihi: 20.08.2022 09:26
Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 09:30