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Tavuğu bu şekilde tüketmeyin! Gıda zehirlenmesine yol açıyor

Gün içinde tükettiğimiz gıdalar konusunda dikkat edilmesi gerekenler bulunuyor. Özellikle son günlerde uzmanlar gıda zehirlenmelerine dikkat çekiyor. Tavuk satın alınırken ambalajlı oluşu büyük önem arz ediyor. Peki tavuk nasıl tüketilir? Tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte tavuk tüketimine dair bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 11.10.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 08:53
Tavuğu bu şekilde tüketmeyin! Gıda zehirlenmesine yol açıyor

Prof. Dr. Nevzat Artık, tavuk eti alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenlere yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Artık, "Üzerindeki son kullanma tarihine de dikkat etmek lazım. Ambalajlı ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve denetlenen tesislerde üretildiği için güvenlidir.

Tavuğu bu şekilde tüketmeyin! Gıda zehirlenmesine yol açıyor

Tavuk ve tavuk eti ürünleri soğuk zincir bozulmadan tüketicilere ulaştırılmalı, etiketinde belirtilen süreler içerisinde tüketilmelidir.

Tavuğu bu şekilde tüketmeyin! Gıda zehirlenmesine yol açıyor

Tavuk eti ya satın alındıktan hemen sonra mümkün olduğu en kısa sürede tüketilmeli ya da soğuk zincir bozulmadan muhafaza edilmelidir.Ürün eve gidene kadar çözünmüşse, tekrar dondurmadan tüketilmelidir" diye konuştu.

Tavuğu bu şekilde tüketmeyin! Gıda zehirlenmesine yol açıyor

"YIKANIRSA GIDA ZEHİRLENMESİ RİSKİ ARTIYOR"

Çiğ tavuğa dokunduktan sonra ellerin yıkanması uyarısında bulunan Prof. Dr. Artık, "Tavuk etinin pişirilmeden önce yapılması gereken tek şey, mutfak tezgahı ve malzemelerine teması mümkün olduğunca engellenerek doğrudan tencereye alınmasıdır.

Tavuğu bu şekilde tüketmeyin! Gıda zehirlenmesine yol açıyor

Çiğ tavuk pişirilmeden önce yıkanırsa gıda zehirlenmesi riskini arttırmaktadır. Tavuk eti iyi piştiği takdirde tüm zararlı mikroorganizmalar yok olacaktır" ifadelerini kullandı.

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