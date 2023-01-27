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Tek bardağıyla vücuttaki tüm hücreleri yeniliyor! Vücudunuzu arındıran şifa kaynağı

Güney Amerika'ya özgü "itüzümü ailesinden" bir meyve olan domates, sofraların vazgeçilmezi. Hemen her öğünde tüketilebilecek sandviçlerde, salatalarda veya yemeklerin içinde kendisine yer bulan bu besin, aynı zamanda suyuyla da tam bir şifa kaynağı. Bakın domates suyu tüm bedeninizi nasıl dönüştürüyor.

Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 16:36
Tek bardağıyla vücuttaki tüm hücreleri yeniliyor! Vücudunuzu arındıran şifa kaynağı

Domatesler, azaltılmış kalp hastalığı ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok sağlık yararı ile bağlantılı olan antioksidan likopenin ana besin kaynağıdır. Aynı zamanda harika bir C vitamini, potasyum, folat ve K vitamini kaynağıdır.

Tek bardağıyla vücuttaki tüm hücreleri yeniliyor! Vücudunuzu arındıran şifa kaynağı

Genellikle olgunlaştığında kırmızı olan domatesler sarı, turuncu, yeşil ve mor gibi çeşitli renklerde olabilir. Dahası, farklı şekil ve tada sahip birçok domates alt türü mevcuttur.

Tek bardağıyla vücuttaki tüm hücreleri yeniliyor! Vücudunuzu arındıran şifa kaynağı

Beslenme gerçekleri

Domateslerin su içeriği %95 civarındadır. Diğer %5'lik kısım ise esas olarak karbonhidrat ve liflerden oluşmaktadır. İşte küçük 100 gram çiğ domatesteki besinler:

Tek bardağıyla vücuttaki tüm hücreleri yeniliyor! Vücudunuzu arındıran şifa kaynağı
  • Kalori: 18
  • Su: %95
  • Protein: 0.9 gram
  • Karbonhidrat: 3.9 gram
  • Şeker: 2.6 gram
  • Lif: 1.2 gram
  • Yağ: 0.2 gram

Tek bardağıyla vücuttaki tüm hücreleri yeniliyor! Vücudunuzu arındıran şifa kaynağı

Karbonhidratlar

Karbonhidratlar, orta boy bir domates için 123 gram üzerinden bakıldığında 5 gramdan daha az karbonhidrat içerir ve çiğ domateslerin %4'ünü oluşturur.

Glikoz ve fruktoz gibi basit şekerler, karbonhidrat içeriğinin neredeyse %70'ini oluşturur.

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