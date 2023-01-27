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Tek bardağıyla vücuttaki tüm hücreleri yeniliyor! Vücudunuzu arındıran şifa kaynağı
Tek bardağıyla vücuttaki tüm hücreleri yeniliyor! Vücudunuzu arındıran şifa kaynağı
Güney Amerika'ya özgü "itüzümü ailesinden" bir meyve olan domates, sofraların vazgeçilmezi. Hemen her öğünde tüketilebilecek sandviçlerde, salatalarda veya yemeklerin içinde kendisine yer bulan bu besin, aynı zamanda suyuyla da tam bir şifa kaynağı. Bakın domates suyu tüm bedeninizi nasıl dönüştürüyor.
Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 16:36