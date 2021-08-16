Tek başına adeta bir ecza deposuna bedel! İşte zerdeçalın mucizevi faydaları

Geçmiş yıllardan beri hayatımızda olan zerdeçal şifa deposu olarak biliniyor. Yemekler de sıkça kullandığımız bu şifalı baharatın sağlığımızın üzeirnde çeşitli etkileri bulunuyor. Aynı zamanda Hindistan safranı olarak da bilinen zerdaçal, demir, manganez, potasyım, C ve B6 vitamini içererek besin değerleri açısından zengindir. Peki zerdeçalın vücudumuza ne gibi yararları bulunuyor? İşte zerdeçalın inanılmaz faydaları...
Kalbimizi koruyan bir baharat olan zerdeçal aynı zamanda antioksidan özelliklere sahiptir. İşte zerdeçalın mucizevi faydaları...
1.Doğal bir antiseptik ve antibakteriyel üründür, bu nedenle kesik ve yanıkların dezenfekte edilmesinde yararlıdır.
2. Araştırmaya göre; karnabahar ile birleştirirseniz, prostat kanserini önleyebilir ve mevcut prostat kanserinin büyümesini durdurabilirsiniz.
3. Yapılan deneyler sonucunda meme kanserinin akciğerlere yayılmasını önlediği ortaya konmuştur.
4. Zerdeçal tüketerek melanomu (agresif bir cilt kanseri türü) önleyebilirsiniz ve ayrıca mevcut melanom hücrelerinin kendilerini öldürmesini sağlar.