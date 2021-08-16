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Tek başına adeta bir ecza deposuna bedel! İşte zerdeçalın mucizevi faydaları

Geçmiş yıllardan beri hayatımızda olan zerdeçal şifa deposu olarak biliniyor. Yemekler de sıkça kullandığımız bu şifalı baharatın sağlığımızın üzeirnde çeşitli etkileri bulunuyor. Aynı zamanda Hindistan safranı olarak da bilinen zerdaçal, demir, manganez, potasyım, C ve B6 vitamini içererek besin değerleri açısından zengindir. Peki zerdeçalın vücudumuza ne gibi yararları bulunuyor? İşte zerdeçalın inanılmaz faydaları...

Giriş Tarihi: 16.08.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 08:55 PAYLAŞ