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Tek başına C vitamini depolarını tavan yaptırıyor! Her bir tanesi hastalıklara kalkan oluyor
Tek başına C vitamini depolarını tavan yaptırıyor! Her bir tanesi hastalıklara kalkan oluyor
C vitamini, yaşlanma sürecini geciktirmesinden bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar birbirinden farklı etkisiyle genel sağlığı koruyan en önemli vitaminlerin başında geliyor. Doğanın birçok noktasından alabileceğiniz bu vitamin, bazı besinlerde çok daha fazla bulunuyor. İşte C vitamini depolarına adeta coşturan o besin...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 08:43
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 08:48