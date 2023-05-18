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Tek başına C vitamini depolarını tavan yaptırıyor! Her bir tanesi hastalıklara kalkan oluyor

C vitamini, yaşlanma sürecini geciktirmesinden bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar birbirinden farklı etkisiyle genel sağlığı koruyan en önemli vitaminlerin başında geliyor. Doğanın birçok noktasından alabileceğiniz bu vitamin, bazı besinlerde çok daha fazla bulunuyor. İşte C vitamini depolarına adeta coşturan o besin...

Giriş Tarihi: 18.05.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 08:48
Tek başına C vitamini depolarını tavan yaptırıyor! Her bir tanesi hastalıklara kalkan oluyor

Bitki çaylarında yaygın bir bileşen olan kuşburnu, toz formlarda da mevcuttur. Kuşburnu, sağlığınız için faydalı olan bir dizi önemli antioksidan (C vitamini, E vitamini, beta-karoten ve likopen) içerir. Alternatif uygulayıcılar ayrıca kuşburnunun çok çeşitli gastrointestinal ve inflamatuar semptomları önleyebileceğine veya tedavi edebileceğine inanmaktadır.

Zi ying jin de denilen kuşburnu, geleneksel Çin tıbbında böbreklerin çalışmasını düzenlemek ve ishali durdurmak için kullanılır.

Tek başına C vitamini depolarını tavan yaptırıyor! Her bir tanesi hastalıklara kalkan oluyor

KUŞBURNU NE İÇİN KULLANILIR?

Alternatif tıpta kuşburnu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları için doğal bir çare olarak lanse edilir:

Tek başına C vitamini depolarını tavan yaptırıyor! Her bir tanesi hastalıklara kalkan oluyor
  • Artrit
  • Sırt ağrısı
  • Kabızlık
  • Şeker hastalığı
  • İshal
  • Safra taşları
  • Gut
  • Ülserler
  • İdrar yolu enfeksiyonları
Tek başına C vitamini depolarını tavan yaptırıyor! Her bir tanesi hastalıklara kalkan oluyor

Ayrıca kuşburnunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, dolaşımı hızlandırdığı, iltihabı azalttığı ve hatta kalp hastalıklarını önlediği iddia ediliyor. Bu iddialardan bazıları araştırmalarla diğerlerinden daha iyi destekleniyor.

Tek başına C vitamini depolarını tavan yaptırıyor! Her bir tanesi hastalıklara kalkan oluyor

ARTRİT

Bir dizi çalışma, kuşburnunun osteoartrit ("aşınma ve yıpranma artriti") ve romatoid artrit (otoimmün bir artrit şekli) semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini öne sürdü.

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