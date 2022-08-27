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Tek bir bardağı C vitamini depolarını dolduruyor! Hastalıkları bitiren o bitki...

Yabani gül bitkisinin çiçeklerinden gelişen bir meyve türü olan kuşburnu, kendine özgü tadı ile oldukça sevilse de faydaları konusunda oldukça az bilgiye sahibiz. Artritten sırt ağrılarına, ishalden ülsere kadar birbirinden farklı rahatsızlığa karşı faydalı olan bu bitkiyi birkaç formda tüketebilirsiniz. İşte kuşburnunun saymakla bitmeyen faydaları...

Giriş Tarihi: 27.08.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 16:11
Tek bir bardağı C vitamini depolarını dolduruyor! Hastalıkları bitiren o bitki...

Bitki çaylarında yaygın bir bileşen olan kuşburnu, toz formlarda da mevcuttur. Kuşburnu, sağlığınız için faydalı olan bir dizi önemli antioksidan (C vitamini, E vitamini, beta-karoten ve likopen) içerir. Alternatif uygulayıcılar ayrıca kuşburnunun çok çeşitli gastrointestinal ve inflamatuar semptomları önleyebileceğine veya tedavi edebileceğine inanmaktadır.

Zi ying jin de denilen kuşburnu, geleneksel Çin tıbbında böbreklerin çalışmasını düzenlemek ve ishali durdurmak için kullanılır.

Tek bir bardağı C vitamini depolarını dolduruyor! Hastalıkları bitiren o bitki...

KUŞBURNU NE İÇİN KULLANILIR?

Alternatif tıpta kuşburnu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları için doğal bir çare olarak lanse edilir:

Tek bir bardağı C vitamini depolarını dolduruyor! Hastalıkları bitiren o bitki...
  • Artrit
  • Sırt ağrısı
  • Kabızlık
  • Şeker hastalığı
  • İshal
  • Safra taşları
  • Gut
  • Ülserler
  • İdrar yolu enfeksiyonları
Tek bir bardağı C vitamini depolarını dolduruyor! Hastalıkları bitiren o bitki...

Ayrıca kuşburnunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, dolaşımı hızlandırdığı, iltihabı azalttığı ve hatta kalp hastalıklarını önlediği iddia ediliyor. Bu iddialardan bazıları araştırmalarla diğerlerinden daha iyi destekleniyor.

Tek bir bardağı C vitamini depolarını dolduruyor! Hastalıkları bitiren o bitki...

ARTRİT

Bir dizi çalışma, kuşburnunun osteoartrit ("aşınma ve yıpranma artriti") ve romatoid artrit (otoimmün bir artrit şekli) semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini öne sürdü.

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