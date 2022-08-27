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Tek bir bardağı C vitamini depolarını dolduruyor! Hastalıkları bitiren o bitki...
Tek bir bardağı C vitamini depolarını dolduruyor! Hastalıkları bitiren o bitki...
Yabani gül bitkisinin çiçeklerinden gelişen bir meyve türü olan kuşburnu, kendine özgü tadı ile oldukça sevilse de faydaları konusunda oldukça az bilgiye sahibiz. Artritten sırt ağrılarına, ishalden ülsere kadar birbirinden farklı rahatsızlığa karşı faydalı olan bu bitkiyi birkaç formda tüketebilirsiniz. İşte kuşburnunun saymakla bitmeyen faydaları...
Giriş Tarihi: 27.08.2022 16:09
Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 16:11